Ізраїль оголосив про готовність антидронової і антиракетної лазерної системи «Залізний промінь».

Лазерна система значно дешевша у використанні за наявні ізраїльські протиракетні системи.

Міністерство оборони Ізраїлю заявило, що система протиракетної оборони на основі лазерної зброї «Залізний промінь» готова до експлуатації і буде розгорнута найближчими місяцями. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

«Залізний промінь» – це спільна розробка компанії Elbit Systems та збройної корпорації Rafael Advanced Defense Systems. Новітня зброя має доповнити ізраїльські протиракетні системи «Залізний купол», «Праща Давида» та «Стріла», які використовувалися для перехоплення тисяч ракет, випущених бойовиками ХАМАС зі Сектора Ґази, «Хезболлою» з Лівану та хуситами з Ємену.

Ізраїльське військове відомство стверджує, що протягом кількох тижнів тестувало систему лазерної зброї великої дальності на півдні Ізраїлю і довело її ефективність. «Система готова у повній оперативній конфігурації, здатна перехоплювати ракети, мінометні снаряди, літальні апарати та безпілотники у широкому спектрі оперативних сценаріїв», – заявило міноборони Ізраїлю.

Як стверджують експерти, лазерна система високої потужності значно дешевша у використанні за наявні ізраїльські протиракетні системи. Вартість сучасних ракет-перехоплювачів становить щонайменше 50 тисяч доларів кожна, тоді як вартість застосування лазерів є незначною.

«Тепер, коли ефективність “Залізного променя” доведена, ми очікуємо значного стрибка в можливостях протиповітряної оборони завдяки розгортанню цих лазерних збройових систем великої дальності», – заявило міністерство оборони Ізраїлю.