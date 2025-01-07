Помер співзасновник компанії Eleks Олексій Скрипник (старший).

У Львові 6 січня на 86-му році життя відійшов у вічність легенда українського IT, науковець, інженер та співзасновник компанії Eleks Олексій Іванович Скрипник. Про це повідомив його онук Антон Скрипник.

"Він був науковцем, геніальним інженером і системним підприємцем, чудовим батьком, дідусем і прадідусем, який завжди знаходив час для своїх близьких, і наставником, чиї слова підтримки й мудрі поради залишалися в серцях людей назавжди. Олексій Іванович – легенда українського IT, співзасновник компанії ELEKS і приклад того, як одна людина може запалити тисячі сердець. У свої 85 років у нього було більше запалу в очах, аніж у багатьох у 25", – ділиться Антон Скрипник.

Він також розповідає, що Олексій Скрипник тримав себе у формі до останнього дня життя, щодня проходив 6 кілометрів і продовжував працювати для душі, любив свою роботу та дисципліну.

Разом зі своїм сином, також Олексієм, інженер заснував компанію Eleks 1991 року, вона стала однією з перших в Україні та займалася на початку розробкою власних програмних продуктів для електроенергетичних підприємств. Зараз Eleks входить до списку 50 найбільших IT-роботодавців України, а також потрапила у рейтинг 100 найкращих аутсорсингових підприємств світу в 2022 році.