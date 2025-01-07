Помер співзасновник компанії Eleks Олексій Скрипник (старший).

 

 

У Львові 6 січня на 86-му році життя відійшов у вічність легенда українського IT, науковець, інженер та співзасновник компанії Eleks Олексій Іванович Скрипник. Про це повідомив його онук Антон Скрипник.

 

"Він був науковцем, геніальним інженером і системним підприємцем, чудовим батьком, дідусем і прадідусем, який завжди знаходив час для своїх близьких, і наставником, чиї слова підтримки й мудрі поради залишалися в серцях людей назавжди. Олексій Іванович – легенда українського IT, співзасновник компанії ELEKS і приклад того, як одна людина може запалити тисячі сердець. У свої 85 років у нього було більше запалу в очах, аніж у багатьох у 25", – ділиться Антон Скрипник.

 

Він також розповідає, що Олексій Скрипник тримав себе у формі до останнього дня життя, щодня проходив 6 кілометрів і продовжував працювати для душі, любив свою роботу та дисципліну.

 

Разом зі своїм сином, також Олексієм, інженер заснував компанію Eleks 1991 року, вона стала однією з перших в Україні та займалася на початку розробкою власних програмних продуктів для електроенергетичних підприємств. Зараз Eleks входить до списку 50 найбільших IT-роботодавців України, а також потрапила у рейтинг 100 найкращих аутсорсингових підприємств світу в 2022 році.

 

07.01.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Чорний полковник
Віталій Портников
З «чорним полковником» Алксніс не помилився. Тільки «чорним полковником» виявився зовсім не він. Справжнім «чорним полковником» став Путін.
05.01.25 | | Дискурси
Горіх як олень
Василь МАХНО
«А гуси, яких ти виглядав, ще летять.» «Не чути» – кажу.                        «Це тобі не чути, а вони летять. Підійди ближче і почуєш».
04.01.25 | | Дискурси
Опори в хаосі війни
Через двісті років після написання “Дзяди” Міцкевича допомагають нести світові правду про російську війну в Україні, а національні традиції й ідентичність є опорою в хаосі війни
04.01.25 | | Галичина
Чи можна ставити «Дочку полку» у воєнний час?
Аделіна Єфіменко
Навіщо ставити таку оперу під час війни, навіщо зараз потрібна комедія про добрих завойовників, закоханих дезертирів, наївних мирних людей, які розпинають опудало ворога і потім щезають зі сцени історії?
03.01.25 | | Штука
Рецензія або від-homin за homo-sapiens-ом
Наталя Сиротинська
Вкотре Андрій Содомора примушує звірити атрибуцію наших сучасників як виду homo-sapiensе, здатного не лише споживати, а й мислити
01.01.25 | | Штука
Казкові шати Різдва
Юрій Винничук
Різдво не обмежується лише датами самого свята, воно мандрує і далі – поза новий рік, до Йордану і поза Йордан...
01.01.25 | | Дискурси
Температурна історія січня у Львові
Орест Друль
Температурні екстремуми за 210 років метеорологічних спостережень у Львові на січень кожного року і кожне число січня всіх років.
01.01.25 | | Минуле
Сад окопів Євгена Гулевича
На війні ми переважно пильно вглядаємося в порожнечу... Вал різного межового досвіду інтенсивно входить у тебе і накопичується. Проте на його осмислення часу немає.
31.12.24 | | Штука

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.