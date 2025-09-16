1301-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:10 Вночі росіяни атакували Запоріжжя, загинула одна людина, ще 13 були поранені, виникли масштабні пожежі: вогонь охопив три житлові будинки площею 350 кв. м, дві вантажівки на стоянці та станцію технічного обслуговування на площі 600 кв. м, повідомили в ДСНС.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

327,3% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

134,2% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

1064,9% артилерійських систем (з них 6,6% за минулий тиждень),

133,4% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

86,7% засобів ППО (з них 0% за минулий тиждень),

33,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,2% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Вночі (з 20:00) росіяни атакували 113 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ РФ, близько 70 із них – шахеди.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 89 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів (79%) на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 6 локаціях, падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

Два ворожі безпілотники ще в повітрі.

Крім того, близько опівночі ворог ударив по місту Запоріжжя десятьма снарядами РСЗВ (попередньо Торнадо-С). Є загиблі та постраждалі.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 818 із 940 запущених по Україні БпЛА (разом – 87%).

09:35 Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський зняв з посад командувачів двох корпусів – очільника 17-го корпусу Володимира Сіленка та 20-го корпусу Максима Кітугіна, що пов'язують з упущеннями командирів в управлінні військами, які призвели до втрати особового складу та втрати територій у смугах відповідальності на Запорізькому і Новопавлівському напрямках.

09:30 США цілком усвідомлююють питання санкцій, які необхідно застосувати проти РФ, але остаточне рішення ухвалюватиме президент Дональд Трамп, заявив державний секретар Марко Рубіо.

09:25 Уточнено результати ударів по пунктах управління російських військ, повідомив Генштаб ЗСУ. Підтверджено ураження особового складу противника, зокрема і з числа командування. 8 вересня 2025 року підрозділи Сил оборони України завдали комплексного вогневого ураження по пунктах управління російських військ на тимчасово окупованій території Донецької області. Силами і засобами ракетних військ і артилерії, Повітряних сил, Сил безпілотних систем ЗС України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони були уражені командні пункти угруповання військ (сил) "Центр" та 41-ї загальновійськової армії сухопутних військ ЗС РФ. Саме ці військові формування противника діють на Покровському напрямку. Перед цим, 28 серпня, пункти управління російських військ на цьому напрямку відвідував міністр оборони країни-агресора Білоусов. Невдовзі після його візиту вказані місця дислокації командування окупаційної армії були успішно уражені.

09:20 Ізраїльські збройні сили (ЦАХАЛ) розпочали наземну операцію з метою захоплення міста Газа.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом за вчора зафіксовано 208 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару двома ракетами та 69 авіаційних ударів, скинувши 130 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4795 обстрілів, з них 130 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5865 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Залізничне, Веселянка, Степногірськ, Лук’янівське Запорізької області; Миколаївка Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу, пункт управління та артилерійський засіб російських загарбників. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося сім боєзіткнень. Ворог завдав одного ракетного та 5 авіаційних ударів, застосував дві ракети та скинув 14 керованих бомб, здійснив 155 обстрілів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку вчора відбулося 20 боєзіткнень поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Амбарного, Одрадного та Красного Першого. На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Кіндрашівка, Загризове та в напрямку Куп’янська, Петропавлівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Намагався просунутися вперед у напрямку населених пунктів Середнє, Ставки та поблизу Греківки, Дерилового, Шандриголового, Колодязів, Торського. На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбили 17 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Серебрянки, Григорівки та в бік населених пунктів Ямпіль, Дронівка. На Краматорському напрямку зафіксовано п’ять боєзіткнень у районі Оріхово-Василівки та в напрямку Миколаївки, Ступочок і Білої Гори. На Торецькому напрямку ворог здійснив 16 атак у районах Щербинівки, Катеринівки та в напрямку Іванопілля, Плещіївки, Русиного Яру, Полтавки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 54 штурмових і наступальних дії агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Заповідне, Новоекономічне, Шевченко, Котлине, Удачне, Дачне та в бік Золотого Колодязя, Вільного, Червоного Лиману, Мирнограду, Родинського, Променя, Звірового, Молодецького, Новопідгородного, Новопавлівки, Філії. На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 34 атаки противника поблизу населених пунктів Ялта, Шевченко, Комишуваха, Вороне, Тернове, Новоіванівка та у напрямку Філії, Іванівки, Іскри, Січневого, Ольгівського, Полтавки. На Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив. На Оріхівському напрямку противник двічі наступав, в районі Кам’янського та в напрямку Новоданилівки. На Придніпровському напрямку українські захисники відбили чотири атаки окупантів. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці й активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 910 осіб. Також ворог втратив п’ять бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 310 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 72 одиниці автомобільної техніки.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Паралельно з ударною ескалацією нещодавнього вторгнення російських безпілотників до Польщі Кремль посилює свою риторику, погрожуючи країнам НАТО.

• 15 вересня російські та білоруські війська продовжили спільні військові навчання «Запад–2025» і, судячи з усього, застосовують деякі тактичні уроки, винесені з досвіду Росії в Україні.

• Росія використовує навчання «Запад–2025» для відпрацювання потенційних майбутніх військових провокацій проти сусідніх держав НАТО.

• Губернаторські вибори в Росії, що відбулися 12–14 вересня, ще раз продемонстрували контроль Кремля над владою в усій країні. Кремль продовжує формувати лояльний кадровий склад обраних чиновників із ветеранів війни проти України.