Польща погодилася прийняти додаткові війська НАТО.

Натовські вояки діятимуть у рамках програми «Східний вартовий».

Польща погодилася розмістити додаткові війська НАТО на своїй території. Президент Польщі Кароль Навроцький підписав у неділю, 14 вересня ухвалу, якою дав згоду на те, що збройні сили країн-союзників зможуть перебувати на польській території в рамках операції Північноатлантичного Альянсу «Східний вартовий» («Eastern sentry») для посилення охорони східних кордонів Польщі. Про це повідомило Polskie Radio24 з покликом на заяву Бюро національної безпеки Польщі.

Операція «Східний вартовий» розпочалася 12 вересня. Вона стала реакцією Альянсу на те, що в ніч на 10 вересня у повітряний простір Польщі залетіло два десятки російських безпілотників. Варшава та союзники звинуватили в інциденті Москву, заявивши про порушення повітряного простору. У Кремлі, у свою чергу відкидають свою причетність до інциденту.

У рамках операції «Східний вартовий» до Польщі вже спрямовані додаткові сили та техніка країн НАТО. Франція надіслала три винищувачі Rafale, Велика Британія – літаки Eurofighter Typhoon, Чехія – три гелікоптери Мі-17 і близько сотні військовослужбовців, Швеція – системи ППО та авіацію. Німеччина посилила патрулювання повітряного простору винищувачами Eurofighter, а Нідерланди нададуть зенітні комплекси Patriot.

Крім того, Польща тимчасово закрила кордон з Білоруссю на тлі спільних російсько-білоруських стратегічних навчань «Запад-2025», які триватимуть до 16 вересня.

Представник Кремля Дмитро Пєсков раніше зазначив, що навчання — планові та не націлені проти будь-кого.