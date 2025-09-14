1300-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:10 На добропільському напрямку зачищено від ворога населений пункт Панківка та прилеглі території, повідомили в 1-му корпусі Національної гвардії України "Азов".

11:45 Президент США Дональд Трамп нарешті, після кількох місяців відмови зробити це, назвав Росію агресором у війні проти України, пише Politico, цитуючи його фразу на зутрічі з журналістами:

"8000 солдатів загинуло на цьому тижні з обох країн. Трохи більше з Росії, але коли ти агресор, ти втрачаєш більше"

11:05 Через несприятливі погодні умови (гроза, пориви вітру) на ранок повністю або частково були знеструмлені 58 населених пунктів у двох областях, повідомили в Укренерго.

11:00 Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження, повідомили в Укренерго. Станом на 9:30 воно було на 1,2% нижчим, ніж в цей же час попереднього робочого дня. Причина – зниження температури повітря, порівняно з кінцем минулого тижня.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1% нижчим, ніж максимум попередньої неділі.

10:50 Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська не підтримує ідею запровадження в Україні "мовних патрулів":

"Особисто я не уявляю, як зараз донести таку ініціативу до суспільства, значна частина якого травмована війною. Багато людей з різних причин не мали змоги вивчити українську мову. При цьому держава сьогодні змушена зосередити основні ресурси на фінансуванні оборонного сектору, тож не має достатніх можливостей для повноцінного забезпечення мовних програм. У таких умовах запровадження механізмів контролю, зокрема, й мовних патрулів, може сприйматися як тиск і навіть викликати дестабілізацію. Хоча частина суспільства переконана, що саме такі рішучі заходи – зокрема, великі штрафи й патрулювання – могли б вирішити всі мовні питання".

10:20 Російські війська вчора ввечері о 23:10 завдали удару керованими авіабомбами по центральній частині Краматорська, поранень зазнало дев'ятеро людей, повідомили в міській раді.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

327,3% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

134,2% бойових броньованих машин (з них 0% за минулий тиждень),

1064,1% артилерійських систем (з них 6,7% за минулий тиждень),

133,3% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

86,7% засобів ППО (з них 0% за минулий тиждень),

33,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,2% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Вночі (з 19:00) росіяни атакували трьома зенітними керованими ракетами С-300 із Курської та Бєлгородської обл. РФ та 84-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ РФ, близько 50 із них – шахеди.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 59 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів (70%) на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ракет та 25 ударних БпЛА на 13 локаціях.

Атака безпілотників продовжується із північно-східного напрямку.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 789 із 911 запущених по Україні БпЛА (разом – 87%).

09:35 Одна людина постраждала внаслідок нічної атаки російського FPV-дрона в Покровській громаді, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

09:30 Армія РФ вчора ввечері завдала ракетного удару по околиці села у Боромлянській громаді, по полю, де працювала сільськогосподарська техніка, поранень зазнали 11 людей, пошкоджена техніка – трактори та комбайни, повідомив у очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

09:20 На фронті нині зранку півгодини перед восьмою не працював Starlink, повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Мадяр Бровді.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом за вчора зафіксовано 187 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів сімома ракетами та 79 авіаційних ударів, скинувши 117 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4945 обстрілів, з них 117 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6337 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Білогір’я, Залізничне Запорізької області, Ольгівка Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу та два артилерійські засоби російських загарбників. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 11 боєзіткнень. Ворог завдав двох ракетних та 15 авіаційних ударів, застосував п’ять ракет та скинув 28 керованих бомб, здійснив 193 обстріли, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку вчора відбулося десять боєзіткнень поблизу Вовчанська та у напрямку Одрадного. На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Нова Кругляківка, Радьківка, Кіндрашівка, Куп’янськ та Степова Новоселівка. На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів. Намагався просунутися вперед у напрямку Ставків та поблизу населених пунктів Шандриголове, Дерилове, Колодязі, Дробишеве, Торське. На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбили 25 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Серебрянки, Григорівки, Дронівки, Виїмки та Федорівки. На Краматорському напрямку зафіксовано дев’ять боєзіткнень у районах Ступочок, Часового Яру та Олександро-Шультиного. На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак у районах Плещіївки, Катеринівки, Олександро-Калинового, Полтавки, Щербинівки, Софіївки та Степанівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 58 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Федорівка, Никанорівка, Мирноград, Родинське, Сухецьке, Промінь, Лисівка, Удачне, Новопідгороднє, Шахове, Вільне, Звірове, Молодецьке, Новоукраїнка, Філія, Дачне, Новоіванівка та у бік Новопавлівки. На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 21 атаку противника поблизу населених пунктів Іванівка, Ялта, Воскресенка, Новоїванівка, Маліївка, Толстой, Олександроград, Тернове, Березове, Темирівка, Комишуваха, Ольгівське. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили ворожу атаку поблизу Полтавки. На Оріхівському напрямку противник двічі наступав поблизу Новоандріївки та Степногірська. На Придніпровському напрямку українські захисники відбили п’ять штурмових дій окупантів. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці й активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 910 осіб. Також ворог втратив дві бойові броньовані машини, 35 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 323 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 84 одиниці автомобільної та одиницю спеціальної техніки.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російський безпілотник вторгся в повітряний простір Румунії в ніч на 13 вересня, через кілька днів після вторгнення російського безпілотника в повітряний простір Польщі в ніч з 9 на 10 вересня.

• Польща дозволила НАТО розгорнути в Польщі підкріплення для операції «Східний вартовий» у відповідь на вторгнення російського безпілотника на територію Польщі в ніч з 9 на 10 вересня.

• Російські та білоруські війська продовжили спільні військові навчання «Запад-2025».

• У ніч з 13 на 14 вересня Україна продовжила кампанію ударів безпілотними літальними апаратами великої дальності та диверсій проти російської нафтової, газової, залізничної та військової інфраструктури в Росії та окупованому Криму.

• Кремль стикається з величезним дефіцитом бюджету і може збільшити споживчі податки, щоб компенсувати дефіцит, замість того, щоб зменшити фінансування своєї військової машини, перекладаючи економічні витрати на російське населення як жертву, яку воно повинно прийняти, щоб підтримати війну Росії в Україні.

• Підвищення ПДВ може звести нанівець будь-який прогрес, якого російський Центральний банк міг досягти в боротьбі з інфляцією, а також не вирішить жодної з проблем, які, ймовірно, виникнуть внаслідок передчасного зниження ключової процентної ставки.

•