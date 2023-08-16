Для постраждалих від ракетної атаки у Львові запрацював виїзний ЦНАП.

У Львові запрацював виїзний ЦНАП, щоби спростити життя постраждалим від ракетної атаки 15 серпня: у ньому приймають документи на компенсацію, дають консультації тощо. Про це повідомила Львівська міська рада.

Зазначимо, що за інформацією голови ЛОВА Максима Козицького, у Львові загалом пошкоджені близько 100 будинків. Про потребу у відселенні та забезпеченні тимчасовим житлом заявили 4 сім'ї, а це 12 людей.

У мерії Львові повідомили, що вже обстежили 48 будинків. Загалом було пошкоджено 830 вікон та 81 вхідні двері. У 76 квартирах зафіксували тріщини на стінах. У 6 багатоповерхівках пошкоджені дахи і ще 5 покрівель потребують ремонтів у приватних будинках. На ліквідацію наслідків з резервного фонду міського бюджету планують виділити 20 млн грн.

У виїзному ЦНАПі приймають і реєструють документи від мешканців, які постраждали від ракетної атаки, зокрема майно яких знищене. Мова про прийом документів на компенсацію за пошкоджені вікна, отримання допомоги від держави за програмою "єВідновлення", консультації щодо відновлення втрачених документів, консультації юристів.

Водночас мешканці можуть звернутись у будь-який ЦНАП міста, а також на службу підтримки за телефоном: 093 297 57 95, з понеділка до четверга з 9:00 до 18:00 (у п'ятницю – до 16:00).





Додамо, що станом на сьогодні, 16 серпня, четверо з шести людей, яких госпіталізували після ракетного удару по Львівщині, залишаються у медзакладах. "В одного постраждалого перелом, в іншого – закрита черепно-мозкова травма. Ще двоє – із гіпертонічним кризом", – повідомив Максим Козицький.