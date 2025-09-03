Протестантського пастора в Росії засудили на чотири роки колонії за антивоєнне казання.

Він, зокрема, назвав гріхом участь у будь-яких бойових діях як добровільну, так і недобровільну.

Російський Балашихинський міський суд Підмосков'я засудив 63-річного пастора п'ятдесятницької церкви Святої Трійці Миколу Романюка на чотири роки колонії загального режиму. Про це повідомив інформаційний портал Meduza. Священника визнали винним у «публічних закликах до діяльності, спрямованої проти безпеки держави» (частина 2 статті 280.4 КК РФ). Йому також заборонили протягом трьох років адмініструвати сайти.

Прокуратура вимагала для Романюка чотирьох з половиною років колонії за антивоєнні казання. Йдеться про проповідь, яку Романюк виголосив з кафедри церкви 25 вересня 2022 року — за кілька днів після початку мобілізації в Росії. Він, зокрема, назвав гріхом участь у будь-яких бойових діях як добровільну, так і недобровільну.

Ось цитата з проповіді Романюка: «Я б сказав так, коли тобі пропонують дозу, коли тобі пропонують пляшку спиртного або тобі дають повістку, щоб тебе відправити на бойові дії — це той самий гріх, і той самий наркотик, і той самий сатана. І не має значення, який цар до цього закликає — український цар, американський цар. Або ж наш цар до цього закликає. Це не наша війна. Наша війна не проти плоті та крові, а проти духів злості піднебесної».

Пастор також нагадав про старше покоління християн п'ятдесятницької Церкви, які відмовлялися брати до рук зброю. «Ми не благословляємо тих, які їдуть туди, яких насильно беруть, ми молимося, щоб їх було звільнено звідти», — сказав він наприкінці проповіді. Потім прозвучала молитва, у якій були такі слова: «Сатана править свій бал… у цій країні, де багато безправ'я, де багато беззаконня».

Романюка затримали 18 жовтня 2024 року. Як стверджує видання «Новая газета», силовики прийшли до нього додому. Дітей пастора вивели на подвір'я, не давши одягнутися, і поклали на землю. Поки йшли обшуки (а це тривало близько 12 години), вони так і лежали обличчям у землю під прицілами автоматів. Після затримання суд відправив Романюка до СІЗО.