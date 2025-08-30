Кая Каллас запевнила, що ЄУ не поверне Росії заморожених активів без виплати репарацій Україні.

Вона також звинуватила Путіна у небажанні йти на мирні перемовини зі Зеленським.

Європейська Унія не розглядає можливості повернення Росії заморожених активів до виплати Москвою репарацій за війну проти України. Про це заявила Верховна представниця Євроунії зі закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас перед зустріччю міністрів закордонних справ країн-членів ЄУ у столиці Данії Копенгаґені у суботу, 30 серпня. Учасники зустрічі мають намір обговорити, зокрема, подальші санкції проти Росії.

«Ми не можемо собі уявити, що у разі припинення вогню або укладання мирної угоди ці активи буде повернуто Росії, якщо вона не заплатить за репарації», – цитує слова Каллас німецька радіостанція Deutschlandfunk. За даними Євроунії, у рамках санкцій проти Москви в країнах блоку заморожено близько 210 млрд євро російських активів.

Україна та низка держав ЄУ, включно з Польщею та країнами Балтії, закликають конфіскувати ці кошти та скерувати їх на підтримку Києва. Проте провідні члени Євроунії – Франція та Німеччина, а також Бельгія, на чиїй території перебуває більша частина активів, – відкидають такі ініціативи. Вони вказують, що ЄУ вже зарезервував майбутні прибутки від цих активів для компенсації допомоги Україні, і ставлять під сумнів наявність юридичних підстав для їхньої конфіскації. За словами дипломатів, дискусія в ЄС поступово зміщується до того, як саме можна буде використати ці кошти після завершення бойових дій.

Кая Каллас на марґінесі зустрічі в Копенгаґені також звинуватила Кремль у небажанні йти на мирні перемовини з Україною. «Росія не прагне миру, хоча докладається багато дипломатичних зусиль, щоб посадити Зеленського та Росію за стіл переговорів. У цьому контексті, оскільки це питання постійно виникає, ми проведемо детальне обговорення питання заморожених активів», – заявила очільниця європейської дипломатії.