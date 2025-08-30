Апеляційний суд США визнав більшість Трампових тарифів незаконними.

Тарифи все ж залишаться чинними до 14 жовтня, щоб Білий дім міг оскаржити це рішення у Верховному суді.

 

 

Більшість тарифів, запроваджених президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом , незаконні, оскільки він не має повноважень вводити їх згідно зі Законом про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA). Таке рішення, ухвалив у п'ятницю, 29 серпня, Апеляційний суд у федеральному окрузі Колумбія – повідомила інформаційна аґенція Reuters.

 

Рішення стосується «взаємних» тарифів Трампа, які він наклав на більшість країн світу, а також інших тарифів проти Китаю, Мексики та Канади. Та, незважаючи на це, тарифи залишаться чинними до 14 жовтня, щоб Білий дім міг оскаржити це рішення у Верховному суді.

 

«Закон наділяє президента значними повноваженнями робити низку дій у відповідь на оголошений надзвичайний стан у країні, але жодна з цих дій прямо не включає право запроваджувати тарифи, мита тощо, або право обкладати податком» – йдеться у рішенні суду.

 

Таким чином Апеляційний суд переважно підтвердив рішення Федерального суду США з міжнародної торгівлі, який ухвалив у травні, що IEEPA, на який опирався при введенні мит президент Сполучених Штатів, не дає йому «необмежених повноважень» у цій сфері. У більшості випадків ухвалювати подібні рішення, згідно з цією нормою, має Конґрес США.

 

Таке рішення суду потенційно позбавляє главу Білого дому інструменту зовнішньої політики, який він широко використав протягом свого другого терміну на посаді.

 

Рішення стосується «взаємних» тарифів Трампа, які він наклав на більшість країн світу, а також інших тарифів проти Китаю, Мексики та Канади.

 

Дональд Трамп, коментуючи рішення Апеляційного суду, написав у соцмережі Truth Social: «Якщо ці тарифи будь-коли будуть скасовані, це стане повною катастрофою для країни. Це послабить нас фінансово, а ми маємо бути сильними». Він додав, що інші країни запровадили тарифи проти США, і висловив упевненість, що рішення Апеляційного суду буде скасовано Верховним судом.

30.08.2025

