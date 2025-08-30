1284-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:00 Президент США Дональд Трамп веде переговори з європейськими союзниками про можливе залучення американських приватних військових компаній до операцій в Україні, які будуватимуть укріплення, бази та захищатимуть американські інтереси в Україні, пише The Telegraph. Такий підхід розглядається як компроміс після заяви Трампа, що регулярні війська США не будуть розміщені в Україні. Джерело в уряді Британії каже, що ПВК фактично і стануть "американським черевиком" в Україні, що саме по собі є стримуючим фактором для Путіна, їхня має стати сигналом для Кремля: будь-яка атака на них може спричинити відповідь США. Європейські чиновники вважають, що це може посилити ефект стримування й одночасно знизити внутрішню опозицію в США проти "іноземного втручання".

10:40 Росіяни атакували Черкаську область, пошкоджено ліцей, повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець. У межах області знешкоджено дві російські ракети, а також 14 БпЛА.

10:05 Вночі (з 19:00) росіяни завдали масованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування. Загалом, під час удару, радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 582 засобів повітряного нападу:

- 537 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ РФ;

- 8 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 із Ростовської обл., Краснодарського краю – РФ;

- 37 крилатих/авіаційних ракет повітряного, наземного та морського базування: Х-101, Калібр, Іскандер-К, Х-59 (райони пусків із Саратовської обл. РФ, акваторії Чорного моря та ТОТ Запорізької обл.).

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 548 повітряних цілей:

- 510 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів (97%);

- 6 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (75%);

- 32 крилаті/авіаційні ракети Х-101, Калібр, Іскандер-К, Х-59 (86%).

Зафіксовано влучання 5 ракет та 24 ударних БпЛА на 7 локаціях, падіння збитих (уламки) на 21 локації.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1373 із 1533 запущених по Україні БпЛА (разом – 90%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

326,3% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

133,8% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1044,2% артилерійських систем (з них 8,9% за минулий тиждень),

132,2% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

86,4% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

33,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,0% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Апеляційний суд США визнав більшість тарифів, запроваджених Дональдом Трампом, незаконними, але залишив чинними до 14 жовтня, щоб адміністрація Трампа мала можливість подати апеляцію до Верховного суду США.

09:40 Державний департамент США ухвалив рішення про можливий іноземний військовий продаж уряду України супутникових комунікаційних послуг та пов’язаного обладнання на орієнтовну суму $150 млн. Уряд України звернувся із запитом на продовження супутникових комунікаційних послуг для своїх терміналів Starlink. У пакет входять інженерна, технічна та логістична підтримка урядом США і підрядниками, а також інші пов’язані елементи логістики та програми підтримки.

09:30 Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Росія веде війну проти України з метою відновлення Радянського Союзу та дестабілізації демократичних держав Європи.

"Ми добре бачимо, що в Європі триває війна, розв’язана Росією, яка напала на другу за величиною країну Європи. Україна — це друга за площею країна Європи. Не в межах Європейського Союзу, але на континенті. І вже три з половиною роки, як ця війна триває. Коли слухаєш Путіна, коли цікавишся його доктриною, стає зрозуміло, що він хоче відновити колишній Радянський Союз у територіальному вимірі. Тому справа дуже серйозна. Йдеться не про територіальні претензії. Йдеться про дестабілізацію наших демократій. І ми повинні боротися з цим. Це не просто територіальна війна проти України. Путін не відчуває загрози з боку НАТО. Він просто відчуває загрозу від сили демократії, свободи. Ось чому він не хоче мати це поруч із собою"

09:30 Внаслідок нічної атаки на Запоріжжя пошкоджено 14 багатоквартирних будинків і понад 40 приватних, постраждало 24 людини, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

09:25 Російська армія вночі здійснила комбіновану масовану атаку на Дніпропетровську область, скерувавши по регіону ракети та безпілотники, повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. У Дніпрі та Павлограді пошкоджені інфраструктурні об’єкти. Люди не постраждали.

09:20 В рамках зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального до військових частин окупантів, у ніч на 30 серпня підрозділи Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили “НПЗ Краснодарський” (Краснодарский край РФ). Цей нафтопереробний завод виробляє світлі нафтопродукти об’ємом 3 млн тон на рік – бензини, дизель, авіаційне пальне. Бере участь у забезпеченні збройних сил РФ. Зафіксовано численні вибухи та пожежу на об’єкті.

Також, підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України повторно уразили нафтопереробний завод “Cизранський” у Самарській області РФ. Підприємство виробляє бензини, дизельне пальне, авіаційний гас, мазут, бітум. Об’єми переробки до серпня 2025 року складали 8,5 млн тонн на рік. Фіксується пожежа в районі об’єкта.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 172 боєзіткнення. Вчора противник завдав одного ракетного та 76 авіаційних ударів, застосувавши 4 ракети та скинувши 131 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, здійснив 4 476 обстрілів, зокрема 48 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5660 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів по районах населених пунктів, зокрема: Кренидівка – Сумська область; Білогір’я — Запорізька область; Львове, Ольгівка — Херсонська область. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, пункт управління та чотири артилерійські засоби противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося три боєзіткнення. Ворог завдав три авіаційні удари, скинув три керовані бомби, здійснив 158 обстрілів, зокрема шість — із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку ворог вісім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Глибокого, Приліпки, Вовчанська та в бік Фиголівки, Кутьківки. На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районі Загризового та у бік Куп’янська. На Лиманському напрямку ворог атакував 29 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Карпівка, Колодязі, Зарічне, Ямпіль та у бік Ольгівки, Дружелюбівки, Шандриголового, Дронівки, Серебрянки, Григорівки. На Сіверському напрямку наші воїни зупинили чотири атаки противника поблизу Григорівки та Переїзного. На Краматорському напрямку окупанти два рази атакували у напрямку Ступочок та Предтечиного. На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак у районах Щербинівки, Торецька, Диліївки та у бік Клебан-Бика, Катеринівки, Русиного Яру, Полтавки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 50 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Заповідне, Сухецьке, Затишок, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Новоукраїнка та у бік Родинського, Мирнограду, Покровська, Новопавлівки. На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 31 атаку у районах населених пунктів Воскресенка, Маліївка, Запорізьке та у бік Філії, Олександрограда, Новоіванівки. На Оріхівському напрямку окупаційні війська сім разів намагались штурмувати позиції Сил оборони поблизу населеного пункту Степове. На Придніпровському напрямку українські воїни відбили три атаки загарбників. На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 850 осіб. Також українські воїни знешкодили шість танків, 19 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 316 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 106 одиниць автомобільної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Як повідомляється, Росія використала саміт на Алясці 15 серпня, щоб, серед іншого, затягнути час для запланованого на осінь 2025 року наступу. Німецьке джерело, обізнане з ситуацією, повідомило Reuters, що 13 серпня українські чиновники попередили німецьких колег про те, що, за оцінками української розвідки, президент Росії Путін планує використати саміт на Алясці, щоб «виграти час» перед можливим російським наступом у жовтні або листопаді 2025 року. Ця інформація узгоджується з нещодавніми попередженнями України про підготовку Росії до нових наступальних операцій у майбутньому, хоча поки що не ясно, де російські війська можуть зосередити свої основні зусилля восени 2025 року. 12 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія може перекинути 15 тис. військових у напрямку Запоріжжя, 7 тис. військових у напрямку Покровська та 5 тис. військових у напрямку Новопавлівки, щоб найближчим часом посилити наступальні операції в цих районах. Заступник начальника Головного управління розвідки Збройних сил України (ГУР) генерал-майор Вадим Скібітський в інтерв'ю, опублікованому 12 серпня, заявив, що російські війська планують досягти всіх своїх цілей поблизу Куп'янська, Часів Яру, Торецька та Покровська – ймовірно, захопивши ці міста в повному обсязі — до кінця серпня або початку вересня 2025 року. Скібицький заявив, що російські війська відклали свій початковий план захоплення решти Донецької області з 1 серпня до 31 грудня 2025 року і що російські війська посилили удари по Херсону відповідно до своїх планів. Російські війська, зокрема, скористалися самітом на Алясці 15 серпня, щоб посилити триваючі наступальні операції в певних районах театру військових дій, наприклад, провівши операцію з проникнення поблизу Добропілля, а також накопичити безпілотники та ракети, які російські війська використовували для удару по Києву та завдали значних жертв серед цивільного населення в ніч з 27 на 28 серпня. Повідомлення про те, що російські війська все ще планують наступальну операцію восени 2025 року, підтверджують довгострокову оцінку ISW та нещодавні заяви міністра закордонних справ Росії Лаврова про те, що військові цілі Кремля в Україні не змінилися.

• 29 серпня міністр оборони Росії Андрій виступив з важливою промовою на засіданні колегії міністерства оборони Росії і повідомив про десять пріоритетних напрямків діяльності МО Росії. Белоусов також обговорив прогрес Росії на полі бою в Україні і перебільшив досягнення Росії за останні тижні. Белоусов зазначив, що МО Росії змінило свої пріоритети на користь виробництва легких транспортних засобів замість важких броньованих, що відображає тактику Росії на полі бою з зими 2024–2025 років. Белоусов заявив, що Росія продовжує зосереджуватися на розвитку своїх безпілотних систем і виробничих потужностей з виробництва дронів. Белоусов зазначив, що МО РФ розширює свої зусилля з цифровізації російського набору до армії, ймовірно, в рамках більш широких зусиль з посилення адміністративного потенціалу Росії для управління процесами призову та мобілізації.

• Українські сили продовжують наносити удари по російських військових об'єктах та енергетичній інфраструктурі в Росії та окупованій Україні. Поточна кампанія України з нанесення ударів по російській нафтовій інфраструктурі продовжує сприяти дефіциту бензину в Росії.

• 29 серпня представники США та України зустрілися в Нью-Йорку і підтвердили готовність України до мирних переговорів з Росією, в тому числі на рівні глав держав.

• Державний департамент США схвалив продаж Україні авіаційних боєприпасів та супутнього обладнання на суму 825 мільйонів доларів в рамках програми Foreign Military Sale (FMS).

• Нещодавно російські війська стратили сімох українських військовополонених поблизу Миролюбівки Донецької області.