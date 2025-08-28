1282-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:30 Завтрашній день, 29 серпня, в Києві оголошений Днем жалоби, повідомив міський голова Віталій Кличко: "У пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю".

11:10 Внаслідок російської атаки на Київ в ніч на четвер загинуло щонайменше 14 людей, троє з них – діти, повідомили в Київській міській прокуратурі. Пів сотні людей поранено.

11:00 Споживання електроенергії знизилось, повідомили в Укренерго. Станом на 09:30 воно було на 1,1% нижчим, ніж в цей же час вчора. Причина – встановлення безхмарної погоди на всій території України, що зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня.

10:50 В ніч на 28 серпня авіація та підрозділи протиповітряної оборони повітряного командування «Захід» в зоні своєї відповідальності знищили 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал», 5 крилатих ракет Х-101 та 20 ударних БпЛА типу «Shahed».

10:40 В уряді Угорщини можуть переглянути свою позицію щодо блокади переговорів України з ЄС, якщо українська сторона піде на "реальні кроки", заявив заступник голови МЗС Угорщини Левенте Мадяр після зустрічі з віцепрем’єром України з питань євроінтеграції Тарасом Качкою.

10:30 59,8% поляків підтримують рішення президента Польщі Кароля Навроцького про вето на закон про допомогу українцям, вказують результати опитування SW Research, не підтримують – лиш 25,4%. Найбільшу підтримку вето отримало у віковій групі 25–34 роки (73,5%), а найменшу – серед осіб, старших за 50 років (50,1%).

10:20 Командувач Сил безпілотних систем Збройних Сил України Роберт "Мадяр" Бровді повідомив про нові удари по російських нафтових заводах: "Куйбишевському НПЗ" (Самарська обл., 7 млн т нафти на рік – 2,5% від загального обсягу) та "Афипскому НПЗ" (Краснодарський край, 6,25 млн т нафти на рік – 2,2% від загального обсягу):

" Сумарно на 21% схудла протягом двох тижнів серпня 2025 нафтоколонка окупанта".

10:10 Вночі (із 19:30) противник завдав масованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування, загалом – 629 засобів повітряного нападу:

- 598 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Гвардійське ТОТ Криму;

- 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької та Воронезької обл. РФ;

- 9 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 із Брянської та Воронезької обл. РФ;

- 20 крилатих ракет Х-101 із повітряного простору Саратовської обл. РФ.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 589 повітряних цілей:

- 563 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів (94%);

- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал" (50%);

- 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (78%);

- 18 крилатих ракет Х-101 (90%).

Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 13 локаціях, падіння збитих (уламки) на 26 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 890 із 1032 запущених по Україні БпЛА (разом – 86%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

326,0% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

133,7% бойових броньованих машин (з них 0,1% за минулий тиждень),

1040,7% артилерійських систем (з них 7,4% за минулий тиждень),

132,0% РСЗВ (з них 0,2% за минулий тиждень),

86,3% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

33,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,0% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Армія РФ атакувала одне з підприємств Запоріжжя, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

09:45 Через масовану повітряну атаку армії РФ у Київській області постраждала людина, у двох районах є пошкодження житла та автомобілів, повідомила Національна поліція України: у Броварському районі пошкоджено 10 приватних будинків та квартиру і 5 автівок; на Фастівщині пошкоджений будинок, постраждав господар.

09:35 У Києві триває розбір завалів житлового будинку після російського удару, відомо вже про щонайменше вісьмох загиблих, серед яких одна дитина, повідомив президент України Володимир Зеленський.

09:30 Вночі російські війська здійснили цілеспрямований удар по цивільному пасажирському рухомому складу, у тому числі по парку швидкісних поїздів Інтерсіті+, один поїзд суттєво ушкоджено. У зв’язку з пошкодженнями інфраструктури залізничного вузла у Козятині низка поїздів прямує зміненим маршрутом.

09:25 Вночі росіяни атакували критичну інфраструктуру Вінниччини, внаслідок влучання в об’єкти енергетики знеструмлено споживачів у 29 населених пунктах, є пошкодження житлових будинків, повідомила перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

09:20 Російські війська вночі масовано атакувала Київ дронами та ракетами різних типів, найбільші руйнування в Дарницькому районі, росіяни влучили у під'їзд житлової п'ятиповерхівки. Всього у місті фіксують наслідки у 20 локаціях в Дарницькому, Дніпровському, Соломʼянському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрям ках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 139 боєзіткнень. За уточненою інформацією, за вчора загарбники завдали 84 авіаційних ударів, скинули 154 керовані авіаційні бомби. Крім того, росіяни залучили для ураження 5770 дронів-камікадзе та здійснили 5177 артилерійських обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах, зокрема 86 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Заріччя Сумської області; Білогір’я, Степногірськ Запорізької області; Миколаївка Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, один пункт управління, чотири гармати та один склад боєприпасів противника. Сили оборони України продовжують стримувати загарбників на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Так, минулої доби ворог завдав 17 авіаційних ударів – скинув при цьому 33 керовані авіаційні бомби, здійснив 245 обстрілів, з яких чотири – із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили дев’ять штурмових дій ворога. На Південно-Слобожанському напрямку агресор п’ять разів атакував позиції українських захисників в районах населених пунктів Глибоке, Колодязне, Вовчанськ та Кам’янка. На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районі Куп’янська. На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах Новомихайлівки, Нового Миру, Зеленої Долини, Колодязів, Торського, Серебрянки та в напрямках Ямполя, Закітного, Дронівки й Шандриголового. На Сіверському напрямку наші захисники успішно зупинили три атаки поблизу Федорівки, Григорівки та в напрямку Сіверська. На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак у районах Плещіївки, Торецька, Щербинівки, Русиного Яру та Полтавки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 41 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Сухецьке, Лисівка, Удачне, Маяк, Котлине, Новомиколаївка, Молодецьке, Новоукраїнка та в напрямках населених пунктів Мирноград, Родинське, Промінь, Балаган, Новопавлівка, Червоний Лиман, Покровськ. На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Філія, Іванівка, Воскресенка, Запорізьке, Толстой, Андріївка-Клевцове, Піддубне, Комишуваха, Темирівка та в бік населених пунктів Січневе, Лісне. На Краматорському, Гуляйпільському, Оріхівському, Придніпровському напрямках минулої доби наступальних дій противника не зафіксовано. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал окупантів у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 880 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, сім бойових броньованих машин, 40 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 325 безпілотників оперативно-тактичного рівня, одну важку вогнеметну систему, 120 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Нещодавно обмежені російські тактичні сили проникли в українську оборону в двох прикордонних населених пунктах Дніпропетровської області, але не встановили стійких позицій у цьому районі. Російські сили використовують у Дніпропетровській області тактику проникнення, подібну до тієї, яку вони застосовували поблизу Добропілля (на північний захід від Покровська) на початку серпня 2025 року.

• Кремль, схоже, відновлює кампанію ударів безпілотниками та ракетами по енергетичній інфраструктурі України напередодні зими 2025 року, ймовірно, з метою підірвати волю України до опору російській агресії.

• Кремль намагається підірвати спільні зусилля США та Європи щодо визначення відповідних гарантій безпеки для України, вимагаючи, як видається, щоб Росія та США обговорювали такі питання в приватному порядку.

• Кремль дав зрозуміти, що президент Росії Путін як і раніше не готовий безперечно зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

• Президент Азербайджану Ільхам Алієв підтвердив незмінну підтримку Азербайджаном територіального суверенітету України та засудив радянську Червону армію за «вторгнення та окупацію» Азербайджану в 1920 році, що ще більше погіршило і без того напружені відносини між Росією та Азербайджаном.