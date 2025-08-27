Трамп знову погрожує Європі підняттям митних тарифів.

Президентові США не подобається, що цифрові правила в ЄУ перешкоджають роботі американських ІТ-велетнів.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп знову погрожує Європейській Унії підняттям митних тарифів, попри те, що менше місяця тому Вашінґтон і Брюссель підписали торгівельну угоду. Про це повідомив телеканал Euronews.

Трамп пообіцяв запровадити санкції проти країн, які, на його думку, «вживають дискримінаційних заходів щодо американських IT-компаній». Йдеться про загальноєвропейські закони щодо цифрового ринку та цифрових послуг, які, серед іншого, спрямовані на підтримку вільної та чесної конкуренції.

«Американські технологічні компанії більше не є ні “скарбничкою”, ні “килимком” для світу. Виявіть повагу до Америки та наших дивовижних технологічних компаній або подумайте про наслідки!», – застеріг Трамп у своєму дописі в соціальній мережі Truth Social.

Речниця Європейської Комісії Паула Піньйо (Paula Pinho) визнала, що нова атака Вашінґтона виявилася несподіваною для Євроунії. «Я думаю, корисно нагадати про те, що ми вже неодноразово говорили: ЄУ і країни, які входять до неї, мають суверенне право регулювати економічну діяльність на нашій території, щоб вона відповідала нашим демократичним цінностям. І саме тому це питання не розглядалося у рамках нашої угоди зі США», – зазначила вона.

Зараз Єврокомісія веде антимонопольні розслідування щодо цілої низки американських IT-велетнів, тоді як найвище керівництво цих корпорацій, на думку спостерігачів, дедалі більше зближується з Трампом. Американський президент заявляє, що європейські закони призведуть до домінування Китаю на ринку.

Паула Піньйо вважає, що коментарі президента США ставлять під сумнів стабільність та передбачуваність у трансатлантичних взаєминах. «Комісія заявляє, що її постанови не спрямовані навмисно проти американських компаній, і наголошує, що вони поширюються на всі корпорації, які працюють у Європі», – підкреслила вона.