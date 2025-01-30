У Львові знову перевищено багаторічний максимум температури повітря.

Завтра новиною може стати те, що у Львові температура нарешті була менше багаторічного максимуму, але нині тут у черговий раз перевищено цей багаторічний максимум температури повітря – для дня 30 січня – станом на 14:00 синоптики Українського гідрометеорологічного центру Державної служби України з надзвичайних ситуацій зафіксували, що температура у Львові сягнула +12,7°С. Досі історичний максимум за попередні 210 років метеоспостережень становив +10,4°С і був зафіксований 30 січня 2002 року.

Метеостанція на Вульці (район вул. Сахарова та Бойківської) о 14:00 показувала +12,6°C, а потім сягнула максимуму +13,4°С.

Нинішній показник температури у Львові – вже шостий в цьому році і четвертий день поспіль зафіксований державним гідрометеорологічним центром температурний максимум для певного числа січня:

7 січня була зафіксована температура повітря +11,7°С і оновлено максимум 10,9°С, що тримався з 1877 року.

20 січня була зафіксована температура повітря +11,1°С і оновлено максимум в 10,0°С, що тримався з 1918 року.

27 січня була зафіксована температура повітря +12,6°С і оновлено максимум в 11,3°С, що тримався з 1936 року.

28 січня була зафіксована температура повітря +14,9°С і оновлено максимум в 11,3°С, що тримався з 1835 року.

29 січня була зафіксована температура повітря +13,1°С і оновлено максимум в 10,3°С, що тримався з 2002 року.

На завтра Львівський регіональний центр з гідрометеорології знову заповідає вдень по Львову 9–11°С тепла (а сайт Українського гідрометеорологічного центру – знову +10°…+12°С), тому ймовірність, що знову буде оновлено історичний максимум для цього дня від 2002 року, що становить +13,8°C, є незначною.