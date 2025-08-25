Канцлер Мерц оголосив жорсткі соціальні реформи.

Він заявив про неможливість підтримувати загальний добробут у країні з надмірними соціальними видатками

 

 

Бундесканцлер Німеччини Фрідріх Мерц оголосив жорсткі реформи, щоб взяти під контроль спад системи соціального забезпечення. Він заявив, що економіка країни більше не може фінансувати нинішню надмірну систему соціального забезпечення. Він закликав переглянути модель соціальної допомоги, де значна її частина витрачається на іноземців. Про це повідомив новинний телеканал N-TV.

 

За словами Мерца, держава більше не зможе фінансувати чинну систему загального добробуту. «Держава загального добробуту в тому вигляді, в якому ми маємо її сьогодні, більше не може фінансуватися за рахунок того, що ми можемо собі дозволити економічно», – пояснив він.

 

Мерц закликав переглянути систему допомоги, на яку минулого року було витрачено рекордні 47 мільярдів євро. Цього року, за його словами, «витрати продовжують зростати».

 

Позицію Мерца підтримала німецька спільнота науковців-економістів. Так голова Ради економічних експертів Моніка Шнітцер зазначила, що системи соціального забезпечення «не є перспективними, і необхідні термінові дії, аби покращити ситуацію. «Фінансувати пенсійні виплати за рахунок внесків працюючого населення стає дедалі важче. Якщо уряд нічого не робитиме, неминуче настане крах», – застерегла пані Шнітцер.

 

У Німеччині діє широкий набір соціальних заходів підтримки: регулярні допомоги на житло та дітей, виплати безробітним, сімейні доплати, програми допомоги нужденним, субсидії для догляду за хворими та старими. Проте економіка Німеччини в 2025 році перебуває в стані стагнації, відчуваючи вплив структурної та циклічної кризи. Тим часом витрати на соціальне забезпечення останнім часом зросли, і вони збільшуватимуться через те, що населення Німеччини старіє, а безробіття зростає. Крім того, багато хто з одержувачів допомоги не є громадянами Німеччини.

