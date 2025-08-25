1279-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:10 Вночі (з 19:00) росіяни атакували 104-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 76 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів (73%) на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 28 БпЛА на 15 локаціях, падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 1044 із 1217 запущених по Україні БпЛА (разом – 86%).

 

 

 

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

 

 

 

 

 

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

  325,7% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

  133,6% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1036,9% артилерійських систем (з них 8,0% за минулий тиждень),

  131,9% РСЗВ (з них 0,2% за минулий тиждень),

   86,3% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

   33,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

   38,0% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

 

 

              

09:40 Центр протидії дезінформації спростував повідомлення про нібито призупинення постачання озброєнь США для України:

"Інформація про "призупинку постачання озброєнь США" для України - дезінформація, яку свідомо вкинули в наш інформаційний простір під виглядом свіжої новини. Насправді ж - це старий фейк, якому вже не перший місяць".

 

 

09:30 Впродовж останньої доби внаслідок російських атак в Сумській області одна людина загинула та дев’ятеро отримали поранення, повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. Вночі внаслідок атаки дрона на цивільний автомобіль у Новослобідській громаді загинула людина, ще двоє - поранені; внаслідок атаки на житловий сектор Сумської громади пошкоджено десятки приватних та багатоквартирних будинків, а також іншу цивільну інфраструктуру, постраждали семеро мешканців.

 

 

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

 

 

 

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

 

 

 

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

 

 

 

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 159 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав одного ракетного та 79 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 130 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4 735 обстрілів, зокрема 26 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4 711 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів по районах населених пунктів: Суми, Нова Гута, Стара Гута Сумської області; Білогір’я Запорізької області; Наддніпрянське, Львове Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, чотири артилерійські засоби, один командно-спостережний пункт та одну ворожу станцію радіоелектронної боротьби.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські воїни відбили десять атак загарбників. Також ворог завдав 14 авіаударів, застосувавши при цьому 23 керовані авіабомби, та здійснив 206 обстрілів, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населеного пункту Вовчанськ та в бік Дворічанського.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося десять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу Куп’янська, Западного, Голубівки та Зеленого Гаю.

На Лиманському напрямку ворог атакував двадцять разів. Намагався прорвати оборону поблизу населених пунктів Новий Мир, Греківка, Торське, Іванівка, Рідкодуб, Карпівка та в бік населених пунктів Середнє, Дронівка, Шандриголове, Серебрянка.

На Сіверському напрямку ворог здійснив дванадцять спроб прориву в районах Серебрянки, Федорівки, Виїмки, Переїзного та в напрямку Сіверська.

На Краматорському напрямку окупанти шість разів атакували в районах Майського та Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив п’ять атак неподалік Щербинівки та Русиного Яру.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 46 штурмів агресора в районах населених пунктів Затишок, Никанорівка, Нове Шахове, Новоекономічне, Удачне, Шахове, Миролюбівка, Миколаївка, Сухецьке, Лисівка, Звірове та в бік населених пунктів Родинське, Новоукраїнка, Червоний Лиман, Покровськ.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив 31 атаку поблизу населених пунктів Зелене Поле, Андріївка-Клевцове, Вільне Поле, Маліївка, Воскресенка, Шевченко, Темирівка – в бік населених пунктів Філія, Новомиколаївка, Новогеоргіївка та Комишуваха.

Сили оборони відбили одну атаку окупаційних військ на Оріхівському напрямку поблизу населеного пункту Приморське.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках минулої доби противник не проводив наступальних дій.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 870 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, вісім бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, 291 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, 79 одиниць автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки окупантів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

 

• Міністр закордонних справ Росії Лавров використав інтерв'ю американському виданню, щоб повторити явну відмову Кремля від запропонованих США ініціатив щодо миру в Україні.

• Лавров продовжував намагатися неправильно охарактеризувати президента України Володимира Зеленського як перешкоду на шляху до міцного миру в Україні, щоб відвернути увагу від власного небажання Кремля йти на компроміс або брати участь у переговорах щодо запропонованих президентом США Дональдом Трампом термінів.

• Лавров заперечив, що Росія порушила минулі міжнародні договори, що забороняють Росії вторгатися в Україну, та відкинув гарантії безпеки для України в майбутньому, що підтримуються Заходом.

• Українські війська у ніч з 23 на 24 серпня завдали ударів по російській енергетичній інфраструктурі в Ленінградській та Самарській областях.

• Західні партнери України продовжують надавати військову допомогу Україні, зокрема шляхом купівлі американської зброї.

• 24 серпня Україна та Росія провели черговий обмін полоненими, серед яких була обмежена кількість українських журналістів та урядовців.

 

25.08.2025

