Білий дім схвалив продаж Україні ракет ERAM.

З кінця весни Пентаґон не дозволяв Україні застосовувати ракети ATACMS для ударів по Росії.

Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа минулого тижня схвалила продаж Києву 3350 ракет повітряного базування Extended Range Attack Munition (ERAM). Вони повинні прибути до України протягом шести тижнів. Про це повідомила газета The Wall Street Journal з покликом на джерела в Білому домі.

Зазначається, що загальна вартість пакета озброєнь, до якого входять ракети ERAM, становить 850 млн доларів. Його оплатять практично повністю європейські країни. Ці поставки відкладалися до переговорів Трампа з диктатором Росії Владіміром Путіним і з українським президентом Володимиром Зеленським, стверджують два американських чиновники на умовах анонімності.

Водночас співрозмовники газети зазначили, що Україні необхідно буде щоразу запитувати дозвіл Пентаґону на застосування ракет ERAM, які мають дальність враження від 240 до 450 км.

Дальнобійні ракети ERAM відносяться до класу «повітря-земля» і вирізняються універсальністю застосування. Так, модульна конструкція цих ракет дозволяє використовувати їх для ураження як наземних, так і морських цілей.

Водночас WSJ розповіла з покликом на джерела, що Пентаґон вже кілька місяців «тихо» блокує застосування західної далекобійної зброї по російській території. За нової адміністрації в міністерстві оборони США було запроваджено процедуру схвалення високого рівня для застосування поставленої Україні зброї великої дальності по цілях в глибині російської території. Яка зазначає видання, про цю процедуру публічно не оголошувалося. Йдеться передовсім про ракети ATACMS, але також про британсько-французькі крилаті ракети Storm Shadow, оскільки вони отримують дані для наведення на ціль від США. Дозволяти такі удари може лише особисто міністр оборони Піт Геґсет. З кінця весни поточного року Пентаґон не дозволяв Україні застосовувати ракети ATACMS для ударів по території РФ.