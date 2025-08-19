Трамп заявив про початок підготовки зустрічі Путіна та Зеленського.

Кремль наразі офіційно не підтвердив, що російський диктатор готовий зустрітися з президентом України.

 

 

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп після перемовин у Білому домі з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами розпочав підготовку до особистої зустрічі українського і російського президентів. «Ми обговорили гарантії безпеки для України, які надаватимуть європейські країни у координації зі США. Потім я зателефонував президентові Путіну і почав підготовку зустрічі між президентом Путіним і президентом Зеленським. Після цієї зустрічі будуть тристоронні переговори, на яких будуть обидва президенти і я», – написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

 

Координацією процесу, за словами американського президента, займуться віцепрезидент США Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо та спеціальний посланець Стів Віткофф.

 

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який брав участь у перемовинах в Білому домі, заявив, що зустріч Путіна та Зеленського запланована на найближчі два тижні. Однак він висловив сумнів у тому, що в Путіна «вистачить сміливості» зустрітися зі Зеленським.

 

Зеленський, коментуючи майбутній українсько-російський саміт, зазначив, що це Росія запропонувала Трампу провести спочатку двосторонню, а потім і тристоронню зустріч на рівні голів держав. Президент України заявив, що готовий зустрітися з Путіним без жодних попередніх умов. «Бо якщо ми почнемо вимагати попереднього припинення вогню, Росія почне висувати сотню інших умов», – пояснив він свою позицію.

 

Кремль підтвердив телефонну розмову Путіна з Трампом, але не підтверджував готовність російського диктатора зустрітися з лідером України. Помічник Путіна Юрій Ушаков заявив лише, що його шеф та Трамп обговорили можливість «підвищити рівень» прямих російсько-українських перемовин. Раніше Путін відмовлявся від особистих зустрічей зі Зеленським, називаючи того «нелегітимним президентом».

 

