Трамп і Зеленський висловили задоволення зустріччю в Білому домі.

Американський президент висловив надію, що «через тиждень-два вдасться покласти край російсько-українській війні».

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами заявив, що наразі задоволений ходом переговорів. «У нас був дуже чудовий день, багато хороших речей сьогодні сталося, відбулися дуже важливі обговорення про те, як покласти край цим вбивствам людей», – процитувала слова Трампа інформаційна аґенція Reuters.

Задоволення розмовою висловив і Зеленський. «Думаю, у мене була дуже хороша розмова з президентом Трампом. Ми говорили про дуже чутливі питання. По-перше, безпекові гарантії. Ми будемо говорити далі про безпекові гарантії, і дуже важливо, що США надіслали такий сильний сигнал і готові надати безпекові гарантії», – зазначив український президент.

Дональд Трамп висловив сподівання, що протягом одного чи двох тижнів вдасться залагодити російсько-український конфлікт. «Ми ще зустрічатимемося, обговорюватимемо, вирішуватимемо різні питання. Думаю, жоден із цих конфліктів не є надскладним. Думаю, президент Путін також хоче знайти рішення. Сподіваюся, що через якийсь проміжок часу, але не дуже довгий – через тиждень, два – ми зуміємо це вирішити, і ця жахлива війна завершиться» – сказав президент США. За його словами, «хороша новина полягає в тому, що сторони хочуть укласти угоду, і ми всі маємо обговорити, що ми маємо зробити».

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні запевнила на зустрічі, що її співвітчизники «завжди були на боці України і підтримують всі зусилля Трампа». Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що перед проведенням тристоронньої зустріч Зеленський-Путін-Трамп, «спершу потрібно домогтися припинення вогню». Він наголосив, що серед гарантій безпеки для України має бути збереження потужної української армії.

Макрона підтримав бундесканцлер Німеччини Фрідріх Мерц. «Не можу уявити собі наступну зустріч щодо України без припинення вогню, натиснімо на Росію», – закликав він.

Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Євроунія працюватиме над гарантіями безпеки для України на зразок 5-ї статті НАТО.

«Якщо ми діятимемо сміливо, то зможемо покласти край цій війні», – заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

