Трамп і Зеленський висловили задоволення зустріччю в Білому домі.

Американський президент висловив надію, що «через тиждень-два вдасться покласти край російсько-українській війні».

 

 

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами заявив, що наразі задоволений ходом переговорів. «У нас був дуже чудовий день, багато хороших речей сьогодні сталося, відбулися дуже важливі обговорення про те, як покласти край цим вбивствам людей», – процитувала слова Трампа інформаційна аґенція Reuters.

 

Задоволення розмовою висловив і Зеленський. «Думаю, у мене була дуже хороша розмова з президентом Трампом. Ми говорили про дуже чутливі питання. По-перше, безпекові гарантії. Ми будемо говорити далі про безпекові гарантії, і дуже важливо, що США надіслали такий сильний сигнал і готові надати безпекові гарантії», – зазначив український президент.

 

Дональд Трамп висловив сподівання, що протягом одного чи двох тижнів вдасться залагодити російсько-український конфлікт. «Ми ще зустрічатимемося, обговорюватимемо, вирішуватимемо різні питання. Думаю, жоден із цих конфліктів не є надскладним. Думаю, президент Путін також хоче знайти рішення. Сподіваюся, що через якийсь проміжок часу, але не дуже довгий – через тиждень, два – ми зуміємо це вирішити, і ця жахлива війна завершиться» – сказав президент США. За його словами, «хороша новина полягає в тому, що сторони хочуть укласти угоду, і ми всі маємо обговорити, що ми маємо зробити».

 

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні запевнила на зустрічі, що її співвітчизники «завжди були на боці України і підтримують всі зусилля Трампа». Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що перед проведенням тристоронньої зустріч Зеленський-Путін-Трамп, «спершу потрібно домогтися припинення вогню». Він наголосив, що серед гарантій безпеки для України має бути збереження потужної української армії.

 

Макрона підтримав бундесканцлер Німеччини Фрідріх Мерц. «Не можу уявити собі наступну зустріч щодо України без припинення вогню, натиснімо на Росію», – закликав він.

 

Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Євроунія працюватиме над гарантіями безпеки для України на зразок 5-ї статті НАТО.

 

«Якщо ми діятимемо сміливо, то зможемо покласти край цій війні», – заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.
 

18.08.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Трандафірул молдовей
Левко Довган
Мільйони пляшок низькоякісного вина протягом одного покоління зробили кепську репутацію всьому молдовському вину. Нині вино Молдови вибудовує собі добру репутацію у світі
15.08.25 | | Дискурси
Розчинитися вчасно
Тарас Прохасько
Насолоджуйся спогадами. Не марудь. Твоє життя було файне. Тільки не поведися, боронь Боже, на пастку ідеї земної безконечності. Точніше – видовжено тривалості.
14.08.25 | | Дискурси
Про сьогоднішній настрій
Богдан ПАНКЕВИЧ
Історія України так насичена зрадами і катастрофами, що сценарії поразок є підсвідомо найочікуванішими для наших громадян
14.08.25 | | Дискурси
А от цього ви від мене не чули
Юрій Винничук
Слухати плітки – неабияка насолода. Е, що там казати! Всі ми це любимо – пліткувати. Тільки не кожен признається.
13.08.25 | | Дискурси
Пам’ятати. Танець зі своїм місцем
Юлія Баір
Site-specific dance — це танець, де партнером фактично є те місце, де ця дія відбувається. Саме з обраним ними місцем у різних частинках планети танцювали молоді українські мисткині.
12.08.25 | | Штука
Hand Made
Майкл Мишкало
Так, дитячі забавки з часів дитинства моїх батьків – це справді дорого. І мова не тільки про гроші – бо дещо грошима не міряють, це можна хіба що відчути і зрозуміти.  
12.08.25 | | Дискурси
Квазіканікули
Юрко ТИМЧУК
У 2025-му Джек Лондон писав би «Жагу до життя» інакше – Аляска, дві істоти повзуть в бік моря, до отого хворого вовка, що відгризає їм все, що вони одне одному ще не відгризли
12.08.25 | | Україна
Мистецтво вічного чекання
Аделіна Єфіменко
«Трістан і Ізольда» Ваґнера в Байройті та «Пенелопа»  Форе– прем’єрна постановка літнього Оперного фестивалю 2025 в Мюнхені – торкаються спільної теми. Йдеться про феномен психологічного часу, про стан чекання, який стає єдиним сенсом життя.
11.08.25 | | Штука

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.