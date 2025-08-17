1271-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:30 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

325,3% танків (з них 0,7% за минулий тиждень),

133,4% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1025,3% артилерійських систем (з них 6,8% за минулий тиждень),

131,5% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

86,1% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

33,8% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

38,0% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 148 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України 68 авіаційних ударів, скинувши 127 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 4718 дронів-камікадзе та здійснили 5955 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 140 – з реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Рудня, Дорошенкове Сумської області; Красноторка, Білозерське Донецької області; Межова Дніпропетровської області; Білогір’я, Преображенка, Оріхів Запорізької області; Козацьке Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника, чотири артилерійські засоби, чотири склади військового майна й боєприпасів та пункт управління ворога. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили три штурмові дії окупантів. Крім того, ворог завдав 13 авіаційних ударів, скинувши 26 керованих бомб, а також здійснив 279 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 11 – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Красного Першого, Кам’янки та Амбарного. На Куп’янському напрямку за добу відбулося 17 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Кіндрашівка, Западне, Голубівка та Степова Новоселівка. На Лиманському напрямку ворог атакував 32 рази, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Карпівка, Зелена Долина, Колодязі та у бік Серебрянки і Григорівки. На Сіверському напрямку в районі Григорівки, противник двічі атакував позиції наших військ. На Краматорському напрямку зафіксовано одне боєзіткнення, загарбник атакував у районі Олександро-Шультиного. На Торецькому напрямку ворог здійснив п’ять атак в районах Торецька, Диліївки та у бік Плещіївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 51 штурмову і наступальну дію агресора у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Нове Шахове, Новоекономічне, Родинське, Промінь, Лисівка, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Муравка та Філія. На Новопавлівському напрямку ворог 26 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Новохацьке, Вільне Поле, Мирне, Піддубне, Шевченко, Воскресенка, Темирівка, Маліївка та Ольгівське. На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили наступ загарбників у бік Степногірська. На Придніпровському напрямку ворог здійснив дві марні спроби наблизитись до наших позицій. На Гуляйпільському напрямку, минулої доби, окупанти наступальних дій не проводили. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 900 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, вісім бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 186 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 88 одиниць автомобільної техніки окупантів.

08:30 Українським підрозділам вдалося просунутися на Північно-Слобожанському напрямку, повідомив речник Генерального штабу ЗСУ майор Андрій Ковальов:

"На Північно-Слобожанському напрямку українські воїни продовжують активні дії з метою знищення противника та звільнення наших населених пунктів.

На відповідних ділянках просування українських підрозділів складає від 1 до 2,5 кілометрів.

З метою недопущення логістичного забезпечення, евакуації та посилення підрозділів російських окупантів у визначених локаціях утримуються зони суцільного вогневого ураження противника.

Зокрема активні дії проходять у районах Олексіївки та Юнаківки Сумської області."

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Різні американські чиновники зазначили, що президент Росії Путін може бути готовий піти на компроміс щодо деяких вимог щодо припинення війни, але власні заяви Путіна та офіційні заяви Росії суперечать цим твердженням.

• Незрозуміло, що саме Путін запропонував під час зустрічі з Трампом, окрім повторення своєї вимоги щодо Донецької області та пропозиції про обмежене перемир'я без визначеного терміну в Запорізькій та Херсонській областях.

• Вимога Путіна щодо всієї Донецької області є найбільш чіткою і послідовною вимогою, висунутою на саміті в Алясці.

• Українські сили, однак, не зможуть провести безпечний і впорядкований відхід з неокупованої Донецької області відповідно до вимоги Путіна без повного припинення вогню на всій території театру військових дій.

• ISW продовжує оцінювати, що потенційний відхід України з Донецької області погіршить оборонні можливості України та оборонну промислову базу і поставить сотні тисяч українських цивільних осіб під російську окупацію. Україна потребуватиме надійних міжнародних гарантій безпеки та негайного розгортання міжнародного миротворчого контингенту, щоб запобігти майбутній російській агресії.

• Захоплення решти Донецької області, ймовірно, буде для російських військ важким і багаторічним завданням, а не швидкою операцією, як це, ймовірно, намагається представити Путін, оскільки російські війська як і раніше не здатні забезпечити оперативно значущі успіхи або просуватися швидше, ніж пішки.

• Повідомлення про відмову Путіна від повного припинення вогню в Україні та триваючі російські наступи в Харківській і Сумській областях свідчать про те, що Путін має намір продовжувати війну в Україні під час переговорів – що вітає заступник голови Ради безпеки Росії Мєдвєдєв.

• За повідомленнями, Кремль доручив російським ЗМІ подавати саміт на Алясці як зустріч двох наддержав і готувати російське суспільство до можливості тривалої війни в Україні.

• Російські чиновники продовжують риторичні кампанії, спрямовані на підрив суверенітету України та мирних переговорів, а також на легітимізацію війни Росії в Україні.

• Українські сили, ймовірно, звільнили кілька населених пунктів у районі проникнення російських військ на північний схід від Добропілля.