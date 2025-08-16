1270-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:35 Вночі (із 19:30) росіяни атакували балістичною ракетою Іскандер-М та 85-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово РФ, Гвардійське – ТОТ Криму.

Атаковано прифронтові райони Сумщини, Донеччини, Чернігівщини, Дніпропетровщини.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 61 ворожий БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів (70%) на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання ракет та 24 БпЛА на 12 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 345 із 495 запущених по Україні БпЛА (разом – 70%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

325,2% танків (з них 0,7% за минулий тиждень),

133,4% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1023,7% артилерійських систем (з них 6,4% за минулий тиждень),

131,4% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

86,0% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

33,8% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

38,0% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 Дружина президента США Дональда Трампа Меланія Трамп написала особистого листа Путіну, в якому порушила питання про важке становище дітей в Україні та Росії, пише Reuters. Трамп особисто вручив листа Путіну під час їхніх переговорів на Алясці.

09:10 Бійці снайперського спецпідрозділу "Привид" встановили світовий рекорд з дальності результативного пострілу зі снайперської гвинтівки, ціль було уражено на відстані 4000 метрів із гвинтівки "Алігатор" калібру 14,5 мм. Пострілом вдалось ліквідувати двох окупантів на Покровському напрямку. Гвинтівка "Алігатор" - українського виробництва. Її виробляє харківське підприємство "ХАДО-Холдинг". Це гвинтівка магазинного типу, яка при калібрі 14,5 мм має довжину ствола 1200 мм, забезпечуючи початкову швидкість кулі у 980-1000 м/с. Куля, випущена з неї, здатна долати до 7 км

08:30 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:25 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:20 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:15 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, протягом минулої доби відбулося 139 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 111 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та скинувши 213 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 6045 обстрілів, з них 98 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5659 дронів-камікадзе. Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Жихове, Бояро-Лежачі Сумської області; Красний Хутір Чернігівської області; Білогір’я Запорізької області; Миколаївка Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три пункти управління, один склад боєприпасів та три артилерійські системи російських загарбників. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося сім бойових зіткнень. Крім того, ворог завдав 32 авіаційних ударів, скинув 74 керовані авіабомби, а також здійснив 245 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак противника поблизу населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Хатнє та Фиголівка. На Куп’янському напрямку відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Петропавлівка, Загризове, Нова Кругляківка та в бік Куп’янська. На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз, намагаючись просунутися поблизу населених пунктів Карпівка, Шандриголове, Колодязі, Ямпіль, Рідкодуб. На Сіверському напрямку наші захисники відбили шість штурмів окупаційних військ поблизу Григорівки, Серебрянки, Виїмки, Федорівки, Переїзного та в напрямку Сіверська. На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення в районі Оріхово-Василівки та в бік Бондарного. На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак поблизу Плещіївки, Степанівки, Яблунівки та Русиного Яру. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 45 штурмів агресора у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Федорівка, Новоекономічне, Родинське, Сухецьке, Промінь, Покровськ, Звірове, Удачне, Дачне, Новоукраїнка, Лисівка, Никанорівка та в бік населеного пункту Філія. На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 21 спробу ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Толстой, Комишуваха, Зелене Поле, Маліївка, Мирне, Запорізьке, Ольгівське. На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках минулої доби ворог не проводив наступальних дій. На Придніпровському напрямку українські воїни відбили п’ять атак окупантів у бік Приморського, Антонівського моста та острова Білогрудий. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці й активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1 010 осіб. Також українські воїни знешкодили шість танків, дві бойові броньовані машини, 42 артилерійські системи, 152 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 137 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• 15 серпня президент США Дональд Трамп зустрівся з президентом Росії Путіним на базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі, штат Аляска.

• На спільній прес-конференції Путін не сказав нічого, що вказувало б на пом'якшення його військових цілей або готовність піти на компроміс, і повторив формулювання, які він використовує з 2021 року для виправдання агресії Росії проти України.

• Трамп заявив, що США і Росія не дійшли твердої згоди щодо війни в Україні.

• За кілька годин до саміту в Алясці 15 серпня Росія провела удари безпілотниками і ракетами по Україні, що спричинило жертви серед цивільного населення і пошкодження цивільної інфраструктури.

• Українські офіційні особи продовжують заявляти, що українські контрнаступи стабілізують ситуацію на схід і північний схід від Добропілля (на північний захід від Покровська).

• За повідомленнями, російське військове командування намагається передислокувати сили і засоби для посилення і використання прориву поблизу Добропілля, але поки що без успіху.

• У ніч з 14 на 15 серпня Україна продовжила кампанію ударів безпілотними літальними апаратами великої дальності по російській військовій та енергетичній інфраструктурі.

07:50 Зустріч президента США Дональда Трампа та Путіна завершилася без досягнення домовленостей чи оголошення припинення вогню в Україні.