1269-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:30 Вночі (із 19:30) росіяни атакували 2-ма балістичними ракетами Іскандер-М із Воронезької та Брянської обл., 97-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово РФ.

Ударними БпЛА атаковано прифронтові райони Харківщини, Сумщини, Донеччини, Чернігівщини, ракетами – Харківщину та Чернігівщину.

За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 63 ворожі БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів (65%) на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання ракет та 34 БпЛА на 13 локаціях.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 300 із 457 запущених по Україні БпЛА (разом – 66%).

11:00 Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання, повідомили в Укренерго. Станом на 9:30 воно було на 1,5% вищим, ніж в цей же час вчора. Причина – підвищення температури повітря у кількох регіонах.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1% вищим, ніж максимум попереднього дня.

10:35 Підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України здійснили в ніч на 15 серпня вогневе ураження Сизранського нафтопереробного заводу в Самарській області РФ, який є одним з найбільших у системі "Роснафти", повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України. (Сизранський НПЗ – ІФ-У) виробляє широкий спектр пального, серед іншого - авіаційний гас, бере участь у забезпеченні збройних сил РФ.

10:15 В українському полоні, крім громадян РФ, перебувають понад сто громадян з 32-х країн світу, повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Найбільше полонених з Центральної Азії. На першому місці Узбекистан, на другому Таджикистан. Також в лідерах Непал, Білорусь і Шрі-Ланка, Казахстан та Ємен.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

325,0% танків (з них 0,5% за минулий тиждень),

133,4% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1022,3% артилерійських систем (з них 7,3% за минулий тиждень),

131,4% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

86,0% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

33,8% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

38,0% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:35 Проєкт "Хочу жить" отримав поіменні списки 16 894 іноземних громадян з 121 країни та невизнаних територій світу, які воювали або продовжують воювати проти України у складі армії РФ. Серед них — 4 658 громадян Білорусі, Казахстану, Киргизстану і Таджикистану, 1 013 громадян африканських держав та 9 961 громадянин інших країн і територій. У відповіді на журналістський запит йдеться, що нині відомо про загибель щонайменше 678 осіб із цього переліку. Станом на червень 2025 року контракт з армією РФ підписали 6162 іноземців без російського громадянства, натомість за увесь 2024 рік їх було 6011.

09:25 В рамках зниження можливостей росіян завдавати повітряних ударів, 14 серпня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, здійснили вогневе ураження морського порту “Оля” (Астраханська область РФ), повідомили в Генштабі ЗСУ. Цей об’єкт використовується російським агресором як важливий логістичний пункт постачання товарів військового призначення з Ірану. За наявною інформацією, було уражено судно “Порт Оля 4”, завантажене комплектуючими до БпЛА типу “Shahed” та боєприпасами з Ірану. Результати ураження уточнюються.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, за вчора зафіксовано 149 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів двома ракетами та 81 авіаційного удару, скинувши 162 керовані бомби. Крім цього, здійснив 5839 обстрілів, з них 88 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5593 дрони-камікадзе. Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Бояро-Лежачі Сумської області; Новоданилівка, Оріхів Запорізької області; Львове Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, сім артилерійських засобів, пункт управління, два склади боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби та засіб протиповітряної оборони російських загарбників. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося п’ять боєзіткнень. Ворог завдав 12 авіаційних ударів, скинув 28 керованих бомб, здійснив 288 обстрілів, зокрема сім — із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку від початку доби ворог здійснив одну наступальну дію поблизу Глибокого. На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Куп’янськ, Голубівка та Загризове. На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Рідкодуб, Греківка, Мирне, Шандриголове, Колодязі, Карпівка. На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбили дев’ять ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районі Григорівки, Верхньокам’янського, Виїмки та в напрямку Серебрянки. На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення в районі Білої Гори. На Торецькому напрямку ворог здійснив п’ять атак в районах Торецька, Русиного Яру, Олександра-Калинового та в напрямку Плещіївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 53 штурмові і наступальні дії агресора в районах Попів Яр, Полтавка, Золотий Колодязь, Никанорівка, Маяк, Володимирівка, Шахове, Рубіжне, Вільне, Новоекономічне, Миролюбівка, Миколаївка, Родинське, Червоний Лиман, Промінь, Котлине, Лисівка, Сухий Яр, Покровськ, Звірове, Удачне, Новоукраїнка та в напрямку Балагану. На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 21 атаку противника в районах населених пунктів Толстой, Олександроград, Маліївка, Зелене Поле, Воскресенка, Темирівка, Новодарівка, Зелений Гай, Мирне та в напрямку Філії, Запорізького, Комишувахи. Минулої доби на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив. На Придніпровському напрямку наші воїни відбили шість наступальних дій ворога. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці і активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становили 940 осіб. Також ворог втратив два танки, три бойові броньовані машини, 40 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, літак, 147 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 140 одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські та американські чиновники уточнили деталі майбутнього саміту в Алясці, який відбудеться 15 серпня.

• Кремль, ймовірно, використає саміт в Алясці, щоб відвернути увагу від мирних переговорів з Україною і перенести її на відносини між Росією і США, з метою схилити адміністрацію Трампа до надання Москві вкрай необхідного економічного зближення.

• Кремль приїжджає в Аляску з сильно ослабленою внутрішньою економікою, що дає адміністрації Трампа значну перевагу під час саміту.

• Президент США Дональд Трамп висловив занепокоєння щодо успіху потенційної другої зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським і президентом Росії Путіним.

• Кремль, ймовірно, також спробує відвернути увагу від війни в Україні, тиснучи на адміністрацію Трампа, щоб вона взяла участь у двосторонніх переговорах з контролю над озброєннями на саміті в Алясці.

• Управління Верховного комісара ООН з прав людини повідомило, що в липні 2025 року кількість жертв серед цивільного населення внаслідок війни Росії проти України була найвищою з травня 2022 року.

• Російські війська ще не зміцнили та не консолідували позиції на схід та північний схід від Добропілля, а українські та російські джерела повідомляють, що українські підкріплення стабілізують ситуацію. ISW продовжує оцінювати, що російські війська не контролюють територію на схід та північний схід від Добропілля, куди вони нещодавно проникли.

• Європейські партнери України продовжують надавати військову допомогу Україні, зокрема шляхом закупівлі американської зброї.

• 14 серпня Україна і Росія провели 67-й обмін полоненими за час війни.

• Вночі з 13 на 14 серпня українські війська завдали удару по великому нафтопереробному заводу у Волгоградській області.