1268-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:00 Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання, повідомили в Укренерго. Станом на 09:30 воно було на 1,5% вищим, ніж у цей же час вчора. Причина – підвищення температури повітря у кількох регіонах.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1% вищим, ніж максимум попереднього дня.

10:25 Вночі (із 21:00) росіяни атакували 2 зенітними керованими ракетами С-300/400 із Курської обл., 45 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово РФ.

Ударними БпЛА атаковано прифронтові райони Донеччини та Чернігівщини, ракетами – Сумщину.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 24 ворожі БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів (53%) на півночі та сході країни.

За минулі сім днів було збито чи локаційно втрачено 319 із 468 запущених по Україні БпЛА (разом – 68%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою, за час війни знищено:

325,0% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

133,4% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

1021,0% артилерійських систем (з них 7,3% за минулий тиждень),

131,3% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

86,0% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

33,7% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,0% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Ситуація на Добропільському напрямку стабілізується, Сили оборони України вживають всіх необхідних заходів, щоб виявити та знищити групи російських окупантів, повідомив речник Генерального штабу ЗСУ майор Андрій Ковальов. Рішенням головнокомандувача Збройних Сил України для посилення стійкості оборони на Добропільському і Покровському напрямках виділено додаткові сили і засоби, зокрема у ході проведення дій 1-м корпусом Національної гвардії України "Азов", суміжними та підпорядкованими підрозділами ворог зазнає значних втрат. Військовослужбовці Сил оборони України продовжують пошуково-ударні дії у смузі своєї відповідальності.

09:45 Канцлер ФРН Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, які спільно головували вчора на онлайн-зустрічі лідерів "Коаліції охочих", видали за її підсумками спільну заяву, в якій сформульовано чотири постулати:

– конструктивні переговори можуть відбуватися лише в умовах припинення вогню або тривалого і значного припинення бойових дій;

– санкції та більш широкі економічні заходи, спрямовані на тиск на військову економіку Росії, повинні бути посилені, якщо Росія на Алясці не погодиться на припинення вогню;

– міжнародні кордони не можуть бути змінені силою;

– Україна повинна мати надійні та достовірні гарантії безпеки для ефективного захисту свого суверенітету та територіальної цілісності.

09:35 Президент США Дональд Трамп планує під час зустрічі з Путіним 15 серпня запропонувати низку економічних стимулів, зокрема доступ до природних ресурсів Аляски та часткове зняття санкцій із російської авіаційної галузі в обмін на припинення війни проти України, пише The Telegraph.

09:25 Президент США Дональд Трамп висловив занепокоєння, що присутність президента України Володимира Зеленського на Алясці може завадити переговорам з Путіним, пише The Wall Street Journal.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби відбулося 148 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 2 ракетних та 87 авіаційних ударів, застосувавши чотири ракети та скинувши 154 керовані бомби. Крім цього, здійснив 5758 обстрілів, з них 82 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4423 дрони-камікадзе. Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Бояро-Лежачі, Біловоди Сумської області; Покровське Дніпропетровської області; Успенівка, Новоандріївка, Приморське, Оріхів, Червона Криниця Запорізької області; Антонівка Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два артилерійські засоби, склад матеріально-технічних засобів, пункт управління та радіолокаційну станцію російських загарбників. На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили шість атак росіян. Противник завдав 16 авіаційних ударів, загалом скинув 27 керованих авіаційних бомб та здійснив 289 обстрілів, зокрема 14 – із реактивних систем залпового вогню. Минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень у районах Вовчанська, Кам’янки, Западного та Фиголівки. На Куп’янському напрямку відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Голубівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Нововодяне, Карпівка, Рідкодуб, Колодязі та Торське. На Сіверському напрямку наші захисники відбили 14 штурмових дій окупаційних військ в районах Григорівки, Новоселівки та Переїзного. На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення. Ворог атакував у бік Ступочок та Предтечиного. На Торецькому напрямку ворог здійснив сім атак у районах Щербинівки, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Степанівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 56 наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Новоекономічне, Родинське, Промінь, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Новоукраїнка та Дачне. На Новопавлівському напрямку наші захисники зупинили 14 спроб прорвати оборонні рубежі наших військ в районах населених пунктів Маліївка, Товсте, Шевченко та Олександроград. На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив одну спробу просунутись вперед поблизу Малинівки. На Оріхівському напрямку противник наступав поблизу населеного пункту Плавні. На Придніпровському напрямку Сили оборони зупинили чотири спроби агресора просунутися вперед. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці й активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 990 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, три бойових броньованих машини, 29 артилерійських системи, реактивну систему залпового вогню, 191 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня та 191 одиницю автомобільної техніки окупанта.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські чиновники напередодні саміту на Алясці 15 серпня повторно заявили, що цілі Росії в Україні залишаються незмінними, ще раз продемонструвавши, що Кремль як і раніше не зацікавлений у проведенні серйозних мирних переговорів.

• Адміністрація Трампа уточнила, що США не будуть укладати жодних угод з Росією щодо мирного врегулювання в Україні без негайного припинення вогню і без офіційної участі України в мирних переговорах.

• Трамп підтвердив зацікавленість США у сприянні майбутнім мирним переговорам між Україною та Росією і попередив, що Росія зіткнеться з «дуже серйозними наслідками», якщо Путін не почне серйозних мирних переговорів з Україною після саміту на Алясці.

• Кремль використовує саміт на Алясці, щоб представити Росію як світову потугу, рівну Сполученим Штатам, і поставити Путіна в один ряд з президентом США Дональдом Трампом.

• За повідомленнями, Росія готується провести подальші наступальні операції в пріоритетних секторах фронту та відновити обмежені наступальні дії на півдні України, зокрема в Херсонській області.

• Одночасно Росія готується продовжити кампанію ударів безпілотними літальними апаратами великої дальності по тилових районах України, що, ймовірно, призведе до нових жертв серед цивільного населення.

• Російські війська ще не зміцнили та не консолідували позиції на схід та північний схід від Добропілля, а російські та українські джерела 13 серпня продовжували характеризувати проникнення російських військ як обмежене, що складається з десантних диверсійних та розвідувальних груп. ISW продовжує оцінювати, що російські війська не контролюють територію на схід та північний схід від Добропілля, куди вони нещодавно проникли.

• Російські диверсійні та розвідувальні групи продовжують спроби проникнення в Покровськ на тлі потужних ударів російських військ по місту.

• Кремль, ймовірно, використовує майбутні спільні російсько-білоруські військові навчання «Запад–2025» для сприяння своїй кампанії ядерного брязкання зброєю напередодні саміту на Алясці.