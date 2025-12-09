Ворог вбив у Тернополі 38 людей.

У Тернополі в зруйнованому ракетою будинку знайшли тіла ще двох людей. Кількість загиблих внаслідок російської атаки, завданої місту 19 листопада зросла до 38 людей. Про це повідомив начальник поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко.
«Виявлено ще двох загиблих людей, які вважалася безвісти зниклими. Станом на 8 грудня внаслідок ракетного обстрілу по Тернополю загинуло 38 людей, серед них – 8 дітей», – зазначив керівник поліції.
Досі безвісти зниклими вважаються ще 3 дорослих. Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, ворог масовано атакував Тернопіль вранці 19 листопада: російські ракети влучили у дві дев'ятиповерхівки в мікрорайоні «Сонячний», що розташований на околиці міста. Пошуково-рятувальні роботи цілодобово проводилися 5 днів.
