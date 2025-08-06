Ефіопія не дала росіянам пасажирських літаків.

Москва намагалася домовитися з Аддіс-Абебою про лізинг літаків, оскільки через західні санкції Росія відчуває гострий брак пасажирських літаків.

Ефіопська авіакомпанія Ethiopian Airlines відмовилася надавати в оренду Росії свої пасажирські літаки. Управління цивільної авіації Ефіопії (ECAA) визнало факт перемовин з російською делегацією, але вказало, що не має повноважень давати розпорядження авіакомпанії Ethiopian Airlines про лізинг літаків, і воно цього не робило. Про це написав ефіопський новинний портал Addis Insight.

У своєю чергою, генеральний директор Ethiopian Airlines Group Месфін Тасев назвав дві основні причини відмови росіянам у лізингу літаків. По-перше, компанія на даний час активно розширює свою діяльність і сама шукає додаткові літаки, щоб задовольнити зростаючий попит на пасажирські та вантажні авіаперевезення, вказав Тасев.

Окрім того, він вказав на міжнародні санкції щодо Росії через її війну проти України і ризики недотримання вимог США. «Росія перебуває під санкціями США, а Ethiopian Airlines має міцні операційні та комерційні зв'язки зі Сполученими Штатами», – заявив Тасев. Він підкреслив, що авіакомпанія працює «відповідно до міжнародних правил і законодавства США і не готова ризикувати їхнім порушенням». За словами гендиректора авіакомпанії, це ще більш важлива причина, через яку угода з РФ неможлива.

Нагадаємо, що в квітні 2025 року Держдума РФ ухвалила закон, який дозволяє російським авіаперевізникам брати літаки в іноземних авіакомпаній у «мокрий» лізинг, тобто разом з екіпажем. З відповідною ініціативою виступила авіакомпанія «Аэрофлот». Раніше Росія намагалася домовитися про лізингові угоди з авіакомпаніями Киргизстану, Узбекистану, Казахстану, Катару і Кувейту, запозичивши таку тактику обходу санкцій в Ірану. Міжнародні санкції, запровадженні після початку Росією повномасштабної війни проти України, забороняють придбання нових літаків або запчастин західних виробників.