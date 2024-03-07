«Знайти Шухевича»: відкрили виставку, присвячену легендарному генерал-хорунжому УПА.

Центр досліджень визвольного руху представив виставку «Знайти Романа Шухевича» про життя та діяльність головного командира УПА.

Два десятки інформаційних банерів допоможуть зруйнувати міфи про генерала Шухевича та розповісти унікальну й досі невідому історію його життя. Презентували виставку на руїнах знищеного 1 січня уламками ворожого дрона музею в Білогорщі. Опісля вона перемістилася до Львова – у Національний музей-меморіал жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького» (вул. Степана Бандери, 1). Тут вона триватиме кілька місяців – до 30 червня, дня народження головнокомандувача УПА Романа Шухевича. Вхід на виставку вільний.

Завдяки виставці «Знайти Романа Шухевича» довідуємося:

- яким чином дід Романа Шухевича долучився до створення «Тіней забутих предків»;

- як квартирант Шухевичів Євген Коновалець вплинув на малого Ромка та за що на майбутнього генерала скаржилися в польській школі;

- за яких обставин у 19 років Шухевич вчинив перший атентат;

- чому опинився у в’язниці та як вона допомогла Романові Шухевичу стати бізнесменом у сфері реклами;

- яким він був командиром і коли за ним полювало сім сотень чекістів;

- як склалася доля дружини та дітей Шухевича після його смерті;

- чому ніхто не знає місце поховання головного командира УПА й навіщо частину його справи спалили у вже незалежній Україні...

Виставка «Знайти Романа Шухевича» створена за підтримки Українського культурного фонду на основі матеріалів книги наукової співробітниці Центру досліджень визвольного руху д-ра Олесі Ісаюк «Роман Шухевич. Життя легенди» (Наш формат, 2023). Креативні рішення та дизайн: Василина Думан, Юстина Могитич.

«Виставка "Знайти Шухевича" – це розповідь про Головного командира УПА зрозумілими словами, – каже авторка книги «Роман Шухевич. Життя легенди» Олеся Ісаюк. – Вона для тих, хто хоче знати більше про історію боротьби України проти Росії, але не знає, з чого почати».

Раніше команда проєкту оприлюднила соціологічне опитування про сприйняття й обізнаність українців про УПА та Романа Шухевича. До слова, у цьому опитуванні серед іншого на запитання “Ви хотіли б чи ні, щоб у Вашому місті / селі був музей, присвячений боротьбі УПА?” ствердно відповіли 67% респондентів (жовтень 2023 року, Демократичні ініціативи, КМІС).

«Шухевич вмів об'єднувати, – зауважує народний депутат України, історик Володимир В’ятрович. – Саме він із розрізнених повстанських груп зробив справжню армію з єдиними командуванням. Шухевич і нині має обʼєднати – тепер довкола відновлення його музею, зруйнованого росіянами. Маємо відкласти вбік всі політичні суперечки і спільно зробити так, аби якнайшвидше відкрити відновлений музей. Аби сюди знову приходили тисячі людей. Аби повернути Шухевича в стрій для нинішньої боротьби з Росією».

Автор фото: Віталій Грабар