Лондон погрожує визнати палестинську державу, якщо Ізраїль не виконає низку умов.

Передовсім йдеться про припинення вогню та деблокування гуманітарної допомоги до Сектора Ґаза.

 

 

Велика Британія має намір визнати палестинську державу під час Генеральної асамблеї ООН у вересні, якщо ізраїльський уряд «не зробить суттєвих кроків, щоб покласти край жахливій ситуації в Ґазі, і не візьме на себе зобов'язання щодо досягнення довгострокового сталого миру». Про це йдеться у заяві офісу прем'єр-міністра Кіра Стармера, опублікованій у вівторок, 29 липня. Лондон також вимагає від Ізраїлю «чітко заявити», що він не збирається анексувати території на Західному березі річки Йордан – повідомила телерадіокомпанія ВВС.

 

Стармер пояснив, що Ізраїль має погодитися на припинення вогню та зобов'язатися працювати над стійким мирним процесом, відродивши перспективу «двох держав для двох народів». Окрім того, Ізраїль має дозволити ООН постачати гуманітарну допомогу палестинцям. Якщо Ізраїль не виконає цих умов, Об’єднане Королівство офіційно визнає палестинську державу.

 

Водночас Стармер виставив умови і терористичному руху ХАМАС. Він повинен звільнити захоплених 7 жовтня 2023 року ізраїльських заручників, погодитися на перемир'я, скласти зброю і прийняти той факт, що угрупування не братиме участі в управлінні Сектором Ґаза.

 

«Палестинська державність – невід'ємне право палестинського народу. Воно не належить жодному із сусідів, а також необхідне для довгострокової безпеки Ізраїлю», – зазначив керівник британського уряду.

 

Кір Стармер заявив про намір визнати палестинську державу на тлі численних повідомлень ЗМІ та правозахисників про те, що мешканцям Сектора Ґаза загрожує масовий голод. Тема Ґази та постачання гуманітарної допомоги була, зокрема, однією з головних на прес-конференції за підсумками зустрічі Стармера з президентом США Дональдом Трампом у понеділок, 28 липня. Сам британський прем’єр пояснив, що до цієї заяви його підштовхнули дві речі: «нестерпна ситуація» в Секторі Ґаза та побоювання, що ідея «двох держав для двох народів» з кожним днем стає менш реалістичною.

30.07.2025

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