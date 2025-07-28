Трамп скоротив дедлайн ультиматуму Путінові з 50 до 10-12 днів.

Він теж заявив, що не дуже зацікавлений у подальших контактах із російським диктатором.

 

 

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у понеділок, 28 липня, заявив, що ухвалив рішення скоротити термін у 50 днів, який він раніше давав російському диктаторові Володимиру Путіну для досягнення мирної угоди з Україною. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Новий дедлайн, за словами Трампа, не перевищуватиме 10-12 днів.

 

«Я встановлю новий термін: приблизно на 10 або 12 днів, починаючи від сьогоднішнього дня. Немає причин чекати», – заяви Трам на зустрічі з прем'єром Великої Британії Кіром Стармером у Шотландії.

 

Американський лідер заявив, що його не влаштовує політика російського керівництва щодо України. «Я розчарований Володимиром Путіним. Побачимо, що буде. Я дуже розчарований (...) Нам доведеться з цим розібратися», – пригрозив він.

 

Трамп нагадав, що раніше він запропонував термін у 50 днів для врегулювання ситуації в Україні, після чого, у разі відсутності прогресу, щодо РФ буде запроваджено нові мита як проти Москви, так і проти країн, які купують російські енергоносії. «Я хотів бути шляхетним, але ми просто не бачимо жодного поступу», – поскаржився Трамп.

 

Президент США також заявив, що не знає, чи зустрічатиметься з російським колегою. «Я не знаю. Я більше не особливо зацікавлений у розмовах з ним», – заявив Трамп, відповідаючи на запитання про те, чи може особиста зустріч з Путіним допомогти вирішити конфлікт, і чи розглядає він таку можливість.

28.07.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Заньківчанська «Буря» у Ґданську
Двома аншлаговими показами вистави «Буря» у постановці режисерки Оксани Дмітрієвої, які відвідало понад 1000 глядачів, Національний театр імені Марії Заньковецької відкрив 29-й Міжнародний Шекспірівський Фестиваль у Ґданську.
27.07.25 | | Штука
Музика містична
Юсуке Ішії
Унікальне поєднання раннього модернізму, символістської містики та акустичного експерименту прозвучить у сольному виступі японського піаніста Юсуке Ішії на львівському фестивалі камерної музики «Дзеркало».
26.07.25 | | Штука
Залізниця
Олег Денисенко
Західний вітер частенько доставляє до нашої оселі просто з львівського вокзалу вуглецевий і дуже зрозумілий аромат. Він манить і запрошує у мандри, візуалізує спогади і передчуття
25.07.25 | | Дискурси
Домальована вічність на храмах і скронях
Іван Банах
Про потребу літературного угруповання з нагоди 60-річного ювілею поета Богдана Манюка, підгайчанина.
25.07.25 | | Штука
Аудіовізуали Мар’яни Клочко
Художниця, композиторка, вокалістка, яка працює на перетині візуального мистецтва, звуку, музики та кіно, представить свою другу персональну виставку “Хаос дня прийдешнього” у галереї "Зелена канапа".
25.07.25 | | Штука
Меланія наша!
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Незграбно пояснюючи зміну свого ставлення до російського диктатора Дональд Трамп несподівано назвав однією з причин свою дружину Меланію. Мовляв саме вона відкрила чоловікові очі на лицемірство Путіна.
25.07.25 | | У світі
Жінки і кордони
Юлія Баір
Її стильзачаровує : безпафосно атмосферний; лаконічний і в той же час неорнаментально детальний — як життя з широко розплющеними очима. Авторка кожною книжкою додає глибини гіркому пізнаванню незвіданого досвіду.
24.07.25 | | Штука
Діти вулиць старого Львова
Юрій Винничук
У 1990-х у Львові з’явилися вуличні «газетярі». Але бізнес не приніс омріяних прибутків, і вони швидко щезли. А тепер щезають і газети...
23.07.25 | | Дискурси

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.