Трамп скоротив дедлайн ультиматуму Путінові з 50 до 10-12 днів.

Він теж заявив, що не дуже зацікавлений у подальших контактах із російським диктатором.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у понеділок, 28 липня, заявив, що ухвалив рішення скоротити термін у 50 днів, який він раніше давав російському диктаторові Володимиру Путіну для досягнення мирної угоди з Україною. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Новий дедлайн, за словами Трампа, не перевищуватиме 10-12 днів.

«Я встановлю новий термін: приблизно на 10 або 12 днів, починаючи від сьогоднішнього дня. Немає причин чекати», – заяви Трам на зустрічі з прем'єром Великої Британії Кіром Стармером у Шотландії.

Американський лідер заявив, що його не влаштовує політика російського керівництва щодо України. «Я розчарований Володимиром Путіним. Побачимо, що буде. Я дуже розчарований (...) Нам доведеться з цим розібратися», – пригрозив він.

Трамп нагадав, що раніше він запропонував термін у 50 днів для врегулювання ситуації в Україні, після чого, у разі відсутності прогресу, щодо РФ буде запроваджено нові мита як проти Москви, так і проти країн, які купують російські енергоносії. «Я хотів бути шляхетним, але ми просто не бачимо жодного поступу», – поскаржився Трамп.

Президент США також заявив, що не знає, чи зустрічатиметься з російським колегою. «Я не знаю. Я більше не особливо зацікавлений у розмовах з ним», – заявив Трамп, відповідаючи на запитання про те, чи може особиста зустріч з Путіним допомогти вирішити конфлікт, і чи розглядає він таку можливість.