ЄУ і США досягли торгівельної угоди.

Отже вдалося уникнути трансатлантичної митної війни.

 

 

Торгівельній війні між Європою та Америкою вдалося запобігти, сторони змогли дійти компромісу щодо тарифної політики. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп в неділю, 27 липня, зустрівся у Тернберрі на заході Шотландії, де розташований гольф-курорт глави американської держави, з президенткою Єврокомісії (ЄК) Урсулою фон дер Ляєн. Сторони обговорили торгівельну угоду Вашінґтона й Брюсселя. За словами голови Білого дому, ЄУ та США досягнули угоди, яка передбачає запровадження 15-відсоткових мит на товари з Євроунії.

 

«Ми досягли угоди. Це гарна угода для всіх», – заявив Трамп. Урсула фон дер Ляєн також зазначила, що задоволена домовленостями. На зустрічі з журналістами вона запевнила, що угода сприятиме стабільності. «Вона залагодить безпеку планування. Це дуже важливо для наших компаній з обох боків Атлантики», – процитувала слова президентки ЄК телерадіокомпанія Deutsche Welle.

 

Трамп повідомив, що «Євроунія погодилася закупити у Сполучених Штатів енергоносіїв на суму 750 мільярдів доларів», а також «інвестувати в американську економіку на 600 мільярдів доларів більше, ніж зараз».

 

При цьому 15-відсоткова ставка діятиме у всіх галузях. Проте глава Білого дому дав зрозуміти, що 50-відсоткові тарифи на сталь та алюміній збережуться.

 

Перед зустріччю переговорники США та ЄУ провели заключний раунд обговорень щодо тарифів у секторах, пов'язаних із випуском автомобілів, сталі, алюмінію та фармацевтичних засобів.

 

Нагадаємо, що 12 липня президент США пригрозив з першого серпня обкласти митом у 30 відсотків товари з Євроунії. Урсула фон дер Ляєн застерегла Трампа, що «запровадження 30-відсоткових мит на експорт з ЄУ порушить найважливіші трансатлантичні ланцюжки поставок, це завдасть шкоди підприємствам, споживачам та пацієнтам по обидва боки Атлантики».

28.07.2025

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