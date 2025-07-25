Загинув Славко Рущишин.

Вчора ввечері загинув Ярослав Рущишин. На шляху до Івано-Франківська о 21:45 зіткнувся на своєму Harley-Davidson поблизу Бабухова на Рогатинщині з попутнім трактором, від травм помер під час транспортування до лікарні.

Не стало невтомного каталізатора суспільної активності, ініціатора безлічі соціальних акції, невтомного борця зробити наше життя кращим.

Трагічно відійшла Людина гідності, душа кожної з численних компаній, в яких він тусував.

Народний депутат, секретар Комітету з питань економічного розвитку, підприємець, меценат, почесний сенатор Українського католицького університету, співзасновник Бізнес-школи УКУ, один з лідерів Революції на граніті, співорганізатор Вивиху і "Української молоді – Христові", "Дзиґи" і "Ляльки", "Львівської газети" і "Радіо ініціатива", "Бієнале довіри" і Комітету підприємців Львівщини, співпродюсер «Клубу шанувальників чаю», «Мертвого півня», раннього «Океану Ельзи» та Руслани, учасник Унівської групи і засновник мережі швейних фабрик «Троттола» etc. і etc.

Народився у Львові, 29 жовтня 1967 року, на квадранс пізніше брата.

Після школи відразу призвали до армії, відслужив у Чернівцях. По армії працював на Львівприладі електромонтером третього розряду, у 1988-му поступив в торговельно-економічний інститут у Львові. Студентом створив та очолив Студентське братство інституту, організовував проукраїнські страйки, демонстрації, фестивалі. Один з організаторів Революції на Граніті та Студентського голодування на Майдані Незалежності: “Треба в молодечі роки бути активним і не чекати, що щось звідкись прийде," – казав. З часів студентського братства Славко Рущишин і Марек Іващишин стали, фактично, побратимами, спільно реалізуючи мистецькі проєкти, в яких він більше відповідав за організаторську роботу.

У 1993 році став співзасновником мистецького об’єднання “Дзиґа”. У 1995 році – генеральним директором «Троттоли, значну частину прибутку з підприємництва десятиліттями інвестував у культурні, освітні та розвиткові ініціативи міста Львова.

“Був час, коли я працював і митним брокером, і водієм, і вантажником, і перекладачем, якщо треба – то і прасувальником, і контролером, і бухгалтером. Коли починаєш бізнес самотужки, доводиться працювати багато, поєднувати різні ролі та вести за собою людей. Мені близький підхід митрополита Андрей Шептицького до роботи з людьми – це служіння. У центрі праці митрополита завжди була людина, її гідність, пошана, незважаючи на статус і посади. Саме такий підхід дозволяє побудувати успішну компанію, успішну країну”.

У 2003–2004 роках Ярослав Рущишин був співвласником «Львівської газети», пережив наїзд очолюваної Сергієм Медведчуком податкової, виграв всі 39 судових процесів.

Активний учасник Помаранчевої революції, співорганізатор так званої «бульдозерної революції» біля податкової у Львові.

У 2003–2005 навчався в Києво-Могилянській академії за фахом магістр бізнес-адміністрування, з відзнакою закінчив Київський університеті ім. Т. Шевченка за спеціальністю "правознавство", пройшов дві сертифікатні програми з філософії в Українському католицькому університеті.

У 2006–2010 роках був депутатом Львівської обласної ради від Блоку «Наша Україна».

В 2007 році замовив соціологічне дослідження про цінності львів'ян, з аналізу результатів якого виникла візійна Унівська група.

Активний учасник Революції Гідності. Спільно з комітетом підприємців Львівщини організував і підтримував фінансово один із координаційних центрів революції у Львові, де збирали кошти, відправляли амуніцію на Майдан, забезпечували харчами, теплими речами тощо.

У липні 2019 року був обраний народним депутатом України по мажоритарному округу у Львові, фракція «Голос».

Президент УКУ митрополит Борис Ґудзяк:

«Ярослава Рущишина шаную і люблю. Його лідерство, думка, слово були для мене надзвичайно цінними. Як буде бракувати Славка в сімʼї, місті, країні… Со святими упокой!»

Євген Глібовицький: