Донька експрезидента ПАР по-шахрайськи вербувала африканців для участі у війні на боці Росії.

Новобранці думали, що вони поїдуть на курси підготовки охоронців.

Дудузіла Зума-Самбудла, депутатка парламенту Південно-Африканської Республіки і донька колишнього президента ПАР Джейкоба Зуми, вербувала своїх співвітчизників та чоловіків з Ботсвани для участі у війні проти України у складі армії Росії. Про це повідомила інформаційна аґенція Bloomberg з покликом на джерела.

Стало відомо, що Дудузіла Зума завербувала близько 20 молодих чоловіків, які у липні вирушили до Росії. Вона запевняла їх, що вони поїдуть на курси підготовки охоронців, щоб у майбутньому працювати в партії її батька «Умконтове сизве». Про це аґенції розповіли, зокрема, родичі завербованих. Зума стверджувала, що сама пройшла такі курси.

Джерела розповіли, що молоді люди підписали військові контракти, складені російською мовою, думаючи, що підписують документи для курсів охоронців. Далі новобранців відправили на передову в Україні. У серпні родичі втратили зв'язок.

Журналісти Bloomberg отримали фотографії, на яких видно, як африканці вирушають до Росії, а потім стоять у камуфляжі поряд з російськими інструкторами. Батьки деяких завербованих показали витяги з листування у WhatsApp, яке вони вели з Дудузілою Зумою. Вона казала їм, що їхніх дітей не відправлять на фронт.

Один із завербованих написав Зумі: «Поки ми розмовляємо, ми збираємо речі і готуємося до відправки до зони бойових дій». У відповідь Зума відписала: «Це не лінія фронту. Вони просто лякають тебе». Вона додала, що новобранці «просто патрулюватимуть, готуватимуть їжу чи чиститимуть зброю». Зума також пообіцяла «особисто» приїхати та забрати завербованих чоловіків, якщо їх відправлять на передову.

Влада ПАР на початку листопада розпочала розслідування через вербування жителів країни в армію РФ для участі у війні проти України. В офісі президента ПАР Сиріла Рамафоси заявили, що по допомогу звернулися 17 південноафриканців, які застрягли в Україні.