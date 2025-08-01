Білий дім поспілкувався з близькими до Путіна особами.

Ті не продемонстрували «жодного поступу» на шляху до миру.

Представники адміністрації президента Сполучених Штатів на початку тижня провели непублічні перемовини з російськими високопосадовцями з найближчого кола російського диктатора Володимира Путіна. Мова йшла про перспективи завершення війни з Україною. Про це розповів державний секретар США Марко Рубіо в етері Fox News Radio. Витяги з розмови опублікував Держдепартамент США на своєму сайті.

За словами Рубіо, американські чиновники провели «ґрунтовні» перемовинами з «деякими високопоставленими людьми Путіна» 28 чи 29 липня. Рубіо пояснив, що команда президента США Дональда Трампа доклала цих зусиль «в надії дійти якогось розуміння на шляху, що приведе до миру». «Але ми не побачили жодного поступу у цьому питанні», – додав керівник зовнішньополітичного відомства США.

Рубіо наголосив, що глава Білого дому чекав на добру волю Путіна «понад шість місяців», але так і не дочекався. «Найбільше президента турбує те, що він проводить ці чудові телефонні перемовини, де всі ніби заявляють: "Так, ми хотіли б, щоб це закінчилося, щоб ми могли б знайти вихід із ситуації", – а потім він вмикає новини і бачить, що ще одне місто (України – ред.) зазнало ударів, включно з тими (населеними пунктами – ред.), які розташовані далеко від лінії фронту», – констатував Рубіо.

Держсекретар США зазначив, що настав момент, коли Трампу доведеться «ухвалити рішення – скільки ще продовжувати спроби домовлятися про припинення вогню, якщо одна зі сторін у цьому не зацікавлена». За його словами, лідер США має кілька варіантів дій, у тому числі запровадити вторинні санкції на продаж російської нафти і секторальні санкції проти банківської системи.

«Найкращий шлях уперед — припинити вогонь та розпочати переговори. Але зараз ми не бачимо щирого бажання російської сторони досягти цієї мети. Ми й надалі будемо готові брати участь у чомусь подібному, якщо з'явиться така нагода. Але очевидно, що президент (США – ред.) не збирається чекати вічно», – застеріг Рубіо.

Нагадаємо, що 29 липня Дональд Трамп заявив, що Росія має 10 днів (тобто до 8 серпня), щоб укласти перемир'я з Україною. Він пригрозив запровадити мита проти РФ та її торгівельних партнерів, якщо Москва не укладе угоди про припинення вогню з Києвом.