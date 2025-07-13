У Парижі досягнуто згоди про автономію Нової Каледонії.

Новостворена держава залишатиметься в певних аспектах залежною від Франції.

 

 

У передмісті Парижа Буживалі завершилися перемовини прихильників і противників суверенітету Нової Каледонії – заморської території Франції. Переговорники досягли компромісної домовленості про створення нової держави, але не повністю незалежної від Франції. Про це повідомило видання Politico. Нова Каледонія отримає автономію, але не матиме цілковитої незалежності від Франції.

 

Президент Франції Емманюель Макрон привітав «історичну угоду», переговори про яку тривали понад десять днів. «Держава Нова Каледонія у складі Республіки: це ставка на довіру... Настав час поваги, стабільності та об'єднання доброї волі для побудови спільного майбутнього», – написав він у соцмережі Х.

 

Прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру (François Bayrou) теж привітав угоду про «унікальну організацію» нової держави Нова Каледонія в «національних рамках» Франції та закріплену у французькій Конституції. 

 

Угода допускає, що мешканці Нової Каледонії отримають окреме громадянство та зможуть бути володарями двох паспортів. Новому державному утворенню також буде делеговано повноваження на ведення самостійної міжнародної політики. А Франція зобов'язується надавати допомогу в економічному розвитку Нової Каледонії.

 

Перш, ніж угода про нову державу набуде чинності, її мають схвалити у парламенті Франції та на референдумі у Новій Каледонії.

 

Нагадаємо, що в травні 2024 року в Новій Каледонії відбулися масові заворушення після того, як парламент Франції запропонував змінити виборчу систему та надати право голосу на місцевих виборах французам, які живуть на островах. Корінне населення сприйняло це як спробу послабити рух за незалежність Нової Каледонії.

 

Мешканці тихоокеанського архіпелагу та колишньої французької виправної колонії давно розділені у візії щодо майбутнього цих територій. Французькі нащадки хочуть, щоб Париж зберіг там владу, тоді як корінний народ канак прагне повного суверенітету. 

13.07.2025

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