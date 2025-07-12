Росія атакувала Львів бойовими безпілотниками. Крилаті ракети збила ППО.

 

У ніч на суботу, 12 липня, Росія атакувала Львів бойовими безпілотниками. Після кільканадцяти вибухів між 3:37 та 4:10 місто в диму. Пошкоджено два житлових будинки в центральній частині міста ближче до Привокзальної, за двісті метрів від пам'ятника Степанові Бандері.

"Вибухи пролунали у кількох районах міста. Зафіксовано влучання – зокрема на вулицях Митрополита Андрея та Олени Степанівни. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Мешканці перебували в укриттях. Кільком людям надали першу медичну допомогу на місці", – повідомив міський голова Андрій Садовий. 

 

 

Тим часом у Залізничному районі горіла покрівля нежитлової будівлі, площа займання склала близько 200 кв. м.

 

"Пошкоджено кілька будинків, зокрема житлових, дитячий садочок, вибито багато вікон, пошкоджено десятки автомобілів. Також обірвано контактну мережу. Через це зранку не курсуватимуть тролейбуси №22, 30 та 32", – додав мер.

 

Усі необхідні служби працюють на місцях.

 

 

За повідомленням міського голови Львова, о 8 годині ранку на вулиці Олени Степанівни, 28 для мешканців та журналістів проведуть засідання комісії з надзвичайних ситуацій. 

 

 

Пізніше голова ОВА Максим Козицький додав, що у місті пошкоджені два промислових обʼєкти, там виникли пожежі, які гасили вогнеборці. Після нічної атаки ворога у Львові на різних вулицях до медиків звернулися четверо людей: трьом надали допомогу на місці, одного чоловіка шпиталізували

 

Тривога у місті почалася о 02:33 та закінчилася о 05:05, впродовж цього часу в різних районах Львова пролунало багато вибухів, місто постійно атакували ворожі БПЛА, згодом також повідомлялося про рух кридатих ракет у тому ж напрямку. На щастя жодна ракета до Львова не долетіла – усі були збиті нашою ППО. 

 

12.07.2025

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