1227-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:00 Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам, повідомили в Укренерго. Сьогодні, станом на 9:30, воно було на 1% вищим, ніж вчора.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня.

10:45 Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що масована комбінована атака РФ в ніч на 4 липня на Україну, яка відбулась після телефонної розмови між американським президентом Дональдом Трампом і Путіним, є свідченням зневаги Кремля до США.

10:15 Вночі (із 18:00) росіяни атакували 550 засобами повітряного нападу:

- 539 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ (понад 330 із них – "шахеди");

- 1 аеробалістичною ракетою Х-47 М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької обл. РФ;

- 6 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Брянської обл. РФ;

- 4 крилатими ракетами Іскандер-К із Курської, Воронезької обл. РФ.

Основний напрямок удару –місто Київ

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною знешкоджено 478 засобів повітряного нападу противника, 270 збито вогневими засобами, 208 – локаційно втрачені:

- 268 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 208 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ – 87%;

- 2 крилаті ракети Іскандер-К – 50%.

За минулі сім днів було збито 642 із 1375 запущених по Україні БПЛА, ще 534 локаційно втрачені (разом – 86%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно з всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

321,6% танків (з них 0,5% за минулий тиждень),

132,3% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

969,3% артилерійських систем (з них 6,5% за минулий тиждень),

128,3% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

84,7% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

33,7% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

38,0% гелікоптерів (з них 0,3% за минулий тиждень).

09:55 Російські війська вночі атакували ударними безпілотниками Кіровоградську та Полтавську області. В результаті обстрілу пошкоджені будинки, є поранені.

09:50 Російські війська атакували Дніпропетровську область безпілотниками, FPV-дронами та обстрілювали з артилерії, внаслідок чого пошкоджено інфраструктуру і житлові будинки, повідомив голова ОВА Сергій Лисак. Вночі та під ранок над областю збили 14 російських БпЛА. Внаслідок атаки у Могилівській громаді Дніпровського району пошкоджені приватний будинок і 2 гаражі.

09:45 Після масованої атаки РФ в Києві високий рівень забруднення атмосферного повітря, повідомили в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України. Причина погіршення стану повітря – пожежі.

09:40 В результаті російського обстрілу Києва пошкоджено залізничну інфраструктуру в межах міста. Пасажирські поїзди західного напрямку прямують відхиленим маршрутом через Вишневе та Дарницю, що спричиняє затримки до 2 годин.

09:35 Внаслідок нічної масованої атаки росіян на Київ постраждали 23 людини, повідомив міський голова Віталій Кличко. Зафіксовано пожежі та пошкодження житлових будинків у шести районах міста:

У Дніпровському районі уламки БпЛА впали у дворі житлових будинків та на території навчального закладу.

У Солом'янському уламки впали на нежитлову забудову та територію гаражного кооперативу, виникла пожежа, крім того, горіли складські приміщення, а також було загоряння в адміністративній будівлі.

У Святошинському районі уламки БпЛА впали на територію складських приміщень, що спричинило пожежу; уламки впали і у двір 16-поверхового житлового будинку – загорілися автомобілі; у приватному секторі також виникла пожежа внаслідок падіння уламків.

У Дарницькому районі уламки впали в кількох місцях на відкритій території. Без пожеж.

У Шевченківському районі уламки пошкодили не заселений 8-поверховий житловий будинок; загоряння в приватному секторі.

У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків пошкоджено медичний заклад.

09:30 Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп визнав, що в розмові з Путіним не домігся прогресу в питанні про припинення війни в Україні:

"У нас була розмова. Ми говорили про багато речей, зокрема Іран. Ще ми говорили про війну в Україні. І я не задоволений. Сьогодні у нас не було ніякого прогресу".

09:25 Сполучені Штати продовжують постачати зброю Україні, але водночас мають зважати на власні запаси, заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп.

09:20 Під час зустрічі з головною дипломаткою ЄС Каєю Каллас керівник МЗС Китаю Ван І заявив, що Пекін не може допустити поразки Росії у війні проти України: підкресливши стратегічне бачення Пекіна: війна на території України відтягує увагу США і не дозволяє їм переключитися повністю на конфронтацію з Китаєм. Водночас китайська сторона відкидає будь-які звинувачення, що Пекін допомагає Москві. За словами дипломата, якби це було правдою, то "цей конфлікт уже давно б закінчився". Така відвертість вразила частину європейських учасників зустрічі, адже публічно Пекін наполягає, що він "не є стороною конфлікту".

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 148 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних і 67 авіаційних ударів, застосував дві ракети й 109 керованих бомб. Крім цього, здійснив 6527 обстрілів, з них 119 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3786 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Михальчина Слобода Чернігівської області; Новомутин Сумської області; Вовчанські Хутори, Одноробівка, Водяне, Одрадне, Охрімівка, Вільхуватка Харківської області; Полтавка, Білицьке, Мирноград, Новопавлівка Донецької області; Філія, Дачне Дніпропетровської області; Миколаївка Херсонської області. Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, чотири артилерійські засоби та 18 районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника. На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 16 атак росіян. Противник завдав 11 авіаційних ударів, загалом скинув 21 керовану авіаційну бомбу та здійснив 333 артилерійські обстріли, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню. Минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку відбулося десять боєзіткнень у районах Вовчанська та Амбарного. На Куп’янському напрямку зафіксовано чотири атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах Кіндрашівки, Загризового та в бік Петропавлівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу Нового Миру, Греківки, Рідкодуба, Карпівки, Колодязів, Зеленої Долини, Торського, Надії та в напрямках Серебрянки, Дронівки й Шандриголового. На Сіверському напрямку агресор атакував поблизу Виїмки, Серебрянки та Федорівки. Загалом минулої доби відбулося чотири боєзіткнення. На Краматорському напрямку Сили оборони відбили одну ворожу атаку в бік Білої Гори. На Торецькому напрямку ворог здійснив сім атак у районах Русиного Яру, Яблунівки та в бік Плещіївки, Олександро-Калинового, Катеринівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 54 атаки агресора у районах населених пунктів Мирне, Новоторецьке, Миролюбівка, Малинівка, Разіне, Промінь, Удачне, Новосергіївка, Горіхове, Олексіївка, Дачне та в напрямку Новоекономічного, Новопавлівки, Мирнограду, Новопідгородного і Софіївки. На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 13 ворожих штурмів у районах населених пунктів Запоріжжя, Комар, Вільне Поле, Мирне, Піддубне та в бік населеного пункту Андріївка-Клевцове. Минулої доби на Гуляйпільському напрямку противник один раз намагався просунутися вперед у районі Новозлатополя. На Оріхівському напрямку у бік Новопавлівки загарбники здійснили одну атаку на позиції наших захисників. Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог тричі без успіху намагався наблизитися до укріплень наших оборонців. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, а також активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1120 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, десять бойових броньованих машин, 50 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 205 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 112 одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін під час телефонної розмови з Трампом 3 липня відхилив заклик президента США Дональда Трампа до швидкого встановлення миру в Україні.

• Заявлена Путіним незмінність своїх цілей в Україні, включаючи усунення так званих «корінних причин» війни, прямо суперечить його твердженню, що Росія підтримує конструктивні переговори з метою припинення війни.

• Подробиці щодо нещодавнього призупинення США допомоги Україні залишаються неясними.

• В результаті українського удару загинув заступник головнокомандувача ВМФ Росії в Курській області, а невідомий виконавець, ймовірно, вбив високопоставленого чиновника ФСБ в Москві.

• За повідомленнями, Служба безпеки України ліквідувала колишнього окупаційного мера міста Луганська.

• Західні союзники України продовжують надавати їй військову допомогу, але США залишаються єдиним партнером України, який може швидко надати певні критично важливі системи озброєння, зокрема засоби протиповітряної оборони, у необхідних обсягах.