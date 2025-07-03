1226-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:25 Вночі (з 21:30) росіяни атакували 52 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ.

Станом на 08:00 протиповітряною обороною знешкоджено 40 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході та півдні країни. 22 збито вогневими засобами ураження, 18 локаційно втрачено/подавлено РЕБ – разом 77%.

За минулі сім днів було збито 583 із 1188 запущених по Україні БПЛА, ще 474 локаційно втрачені (разом – 89%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно з всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

321,5% танків (з них 0,5% за минулий тиждень),

132,2% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

967,7% артилерійських систем (з них 6,0% за минулий тиждень),

128,2% РСЗВ (з них 0,2% за минулий тиждень),

84,7% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

33,7% літаків (з них 0,3% за минулий тиждень),

38,0% гелікоптерів (з них 0,3% за минулий тиждень).

09:30 Папа Лев XIV зустрівся з єпископами Української греко-католицької церкви, що перебувають на Синоді у Ватикані. Понтифік висловив підтримку українському народові, наголосив на силі його віри та надії в умовах війни, а також закликав до єдності й молитви за мир.

09:25 Через російську атаку пошкоджена 9-поверхівка в Одесі, виникла пожежа на трьох поверхах, повідомили в ДСНС. З будинку евакуювали 50 людей, четверо осіб постраждали.

09:20 До 24 людей зросла кількість постраждалих внаслідок вибуху на 126 км автодороги М-06 Київ-Чоп на Житомирщині, дві людини загинули, повідомив голова ОВА Віталій Бунечко.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 185 боєзіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів, застосувавши сім ракет, а також 62 авіаударів, скинувши 93 керовані бомби. Крім цього, здійснив 5520 обстрілів, зокрема 84 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3194 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Полтавка, Маяк Донецької області; Козацьке Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по восьми районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та двох артилерійських засобах противника. На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 13 атак росіян. Противник минулої доби завдав 9 авіаційних ударів, загалом скинув 19 керованих авіаційних бомб, та здійснив 360 артилерійських обстрілів, зокрема 19 – із реактивних систем залпового вогню. На Південно–Слобожанському напрямку ворог 25 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі Глибокого, Зеленого, Вовчанська, Мілового, Амбарного та в бік Митрофанівки й Малої Шапківки. На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Колісниківка, Загризове, Зелений Гай та у напрямку Петропавліки. На Лиманському напрямку ворог атакував 18 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Рідкодуб, Торське, Греківка, Григорівка, Зелена Долина, Ямполівка, Карпівка, Колодязі та в напрямках Чернещини, Шандриголового, Середнього й Нового Миру. На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили три атаки противника у бік Федорівки та Виїмки. На Краматорському напрямку окупанти п’ять разів атакували в напрямку Бондарного, Маркового та в районі Часового Яру. На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак поблизу Торецька, Диліївки, Щербинівки, Петрівки, Русиного Яру та в напрямку Плещіївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 58 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Попів Яр, Полтавка, Мирне, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Котлине, Новомиколаївка, Новосергіївка, Дачне, Олексіївка, Горіхове та в бік Володимирівки, Новопавлівки, Разіного, Молодецького. На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 19 атак у районах населених пунктів Запоріжжя, Ялта, Мирне, Піддубне та Шевченко. На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Оріхівському напрямку окупаційні війська один раз штурмували позиції Сил оборони в районі Кам’янського. На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили дві ворожі атаки. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1000 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, п’ять бойових броньованих машин, 21 артилерійську систему, 85 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 101 одиницю автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Сполучені Штати призупинили постачання зброї до України, включаючи критично важливі засоби протиповітряної оборони, артилерійські снаряди, ракети.

• Рішення про призупинення військової допомоги Україні, ймовірно, змусить українські сили продовжувати економити матеріальні ресурси, хоча точний час запланованих поставок, які Сполучені Штати призупинили, на даний момент залишається незрозумілим.

• Призупинення допомоги США Україні, ймовірно, прискорить успіхи Росії на полі бою, як це було в минулому.

• Призупинення допомоги США Україні підкріпить теорію перемоги російського президента Путіна, яка стверджує, що Росія може виграти війну на виснаження, повільно просуваючись вперед і витримуючи західну підтримку України.

• Кремлівські чиновники реагують на призупинення військової допомоги США, публічно проголошуючи теорію військової перемоги Путіна успішною – в прямому протиріччі зі заявленою метою президента США Дональда Трампа привести Росію до переговорного столу й досягти тривалого і справедливого миру.

• Кремль також використовує призупинення допомоги США як підставу для продовження риторичних атак проти європейських оборонних зусиль, що відповідають ініціативі Трампа щодо збільшення частки Європи у колективній обороні.

• Рішення США призупинити військову допомогу Україні особливо погіршить здатність України захищатися від посилених можливостей Росії щодо ударів ракетами великої дальності та безпілотними літальними апаратами, які спричинили значні жертви серед цивільного населення – що різко контрастує із заявленою метою президента Трампа щодо припинення жертв серед цивільного населення в Україні.