1223-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:10 Російські безпілотники вранці атакували Кривий Ріг, троє людей зазнали поранень, повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул

11:00 Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження, повідомили в Укренерго. Станом на 9:30 воно було на 3,1% нижчим, ніж попереднього робочого дня. Причина: встановлення ясної погоди майже на всій території України. Це зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зниження рівня енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попередньої неділі.

10:10 Вночі (із 22:00) росіяни атакували 107-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Гвардійське – ТОТ Криму.

Основний напрямок удару – Донеччина та Харківщина.

Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 74 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни, 64 — збито вогневими засобами ураження, 10 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ – разом 69%.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 15 локаціях, падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

За минулі сім днів було збито 610 із 1179 запущених по Україні БПЛА, ще 435 локаційно втрачені (разом – 89%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно з всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

321,3% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

132,2% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

964,6% артилерійських систем (з них 6,7% за минулий тиждень),

128,2% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

84,6% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

33,7% літаків (з них 0,3% за минулий тиждень),

38,0% гелікоптерів (з них 0,3% за минулий тиждень).

09:40 Протягом минулої доби російських ударів зазнали шість населених пунктів Харківської області, є дві жертви та вісім постраждалих серед мирного населення, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов. Для обстрілів армія РФ застосували 64 некеровані авіаційні ракети, 8 КАБів, 13 БпЛА типу "Шахед", 11 БпЛА типу "Герань-2" і 1 БпЛА типу "Молнія". Внаслідок ворожих обстрілів у Харківському районі пошкоджено СТО, приватний будинок, 6 автомобілів, 2 складські будівлі і скління багатоповерхового будинку, у Куп'янському районі - квартиру, дитсадок, гараж, 8 будинків та автомобіль, у Чугуївському - будівлю санаторію.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 137 боєзіткнень. За уточненою інформацією, загарбники завдали два ракетних та 62 авіаційних ударів, застосувавши 60 ракет та скинувши 117 керованих авіаційних бомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 3474 дронів-камікадзе та здійснили 6015 артилерійських обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах, зокрема 59 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Грем’яч Чернігівської області; Синельниково, Вільхуватка, Вовчанські Хутори, Окіп, Охрімівка Харківської області; Муравка, Новопавлівка – Донецької області; Оріхів, Приморське – Запорізької області; Львове Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, шість пунктів управління, три артилерійські системи та ще два інших важливих об’єкта противника. Сили оборони України продовжують стримувати загарбників на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Так, минулої доби ворог завдав 11 авіаційних ударів – скинув при цьому 29 керованих авіаційних бомб, здійснив 352 обстріли, з яких вісім – із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили 16 штурмових дій ворога. На Південно-Слобожанському напрямку агресор сім разів атакував позиції українських захисників у районах населених пунктів Вовчанськ та Вовчанські Хутори. На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника в районах Петропавлівки, Куп’янська та Піщаного. На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Копанки, Надія, Рідкодуб, Греківка, Торське, у Серебрянському лісі та у бік Новосергіївки, Ольгівки, Нового Миру, Середнього, Шандриголового. На Сіверському напрямку наші захисники успішно зупинили чотири ворожі атаки поблизу Серебрянки, Григорівки та Виїмки. На Краматорському напрямку вчора зафіксовано п’ять боєзіткнень поблизу Часового Яру та Білої Гори. На Торецькому напрямку ворог здійснив сім атак – у районах Дачного, Торецька, Яблунівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Русин Яр, Разіне, Мирне, Миролюбівка, Малинівка, Мирноград, Горіхове, Удачне, Промінь, Лисівка, Новосергіївка, Олексіївка та у напрямках Володимирівки, Новопавлівки. На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 14 атак у районах населених пунктів Мирне, Запоріжжя, Федорівка, Багатир, Шевченко, Веселе, Новопіль та Рівнопіль. На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбивають дві наступальні дії ворожих військ поблизу Малинівки. На Оріхівському напрямку відбулося чотири бойові зіткнення — противник намагався просунутися поблизу населеного пункту Кам’янське. Протягом минулої доби на Придніпровському напрямку ворог здійснив п’ять невдалих спроб просунутись уперед. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал окупантів у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1070 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, сім бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони (підтверджено втрати від 28.06), три вертольоти (підтверджено втрати від 28.06), 172 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 42 ракети та 85 одиниць автомобільної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• У ніч з 28 на 29 червня Росія провела найбільшу серію комбінованих ударів за весь час війни, випустивши по Україні понад 500 ракет і безпілотників.

• Здається, що Росія все частіше завдає ударів по цивільних об'єктах у рамках своїх масштабних ударних операцій.

• Супутникові знімки та заяви російського уряду свідчать про те, що Росія намагається збільшити виробництво літаків у середньо- та довгостроковій перспективі.