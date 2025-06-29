1222-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:05 За минулий тиждень, за зведеннями Генштабу ЗСУ, найбільше атак відбулося на Покровському – 382 (позаминулого тижня було 365), Північно-Слобожанському (Курському) – 116 (було 187) та на кол. Бахмутському – 205 (було 224) напрямках.

11:55 За минулий тиждень, за зведеннями Генштабу ЗСУ, було відбито 1122 російські атаки (позаминулого тижня – 1245), при цьому знищено 7450 російських військових (позаминулого – 7620): у середньому 6,6 за атаку (позаминулого – 5,5).

11:45 Протягом минулого тижня російська армія застосувала проти України 728 корегованих авіаційних бомб, що значно більше, ніж попереднього тижня (було 656), випливає зі щоденних повідомлень Генштабу ЗСУ.

10:40 Вночі внаслідок російської атаки ушкоджено вокзал Полтава-Південна, повідомили в Укрзалізниці: вибиті вікна, двері, частково зруйновані стелі, внаслідок ударної хвилі постраждали приміський вокзал, вагони та адміністративні будівлі. Ніхто не постраждав. Поїзди курсують за графіком.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно зі всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ технікою за час війни знищено:

321,2% танків (з них 0,3% за минулий тиждень),

132,1% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

963,6% артилерійських систем (з них 6,5% за минулий тиждень),

128,0% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

84,6% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

33,7% літаків (з них 0,3% за минулий тиждень),

37,7% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:55 Вночі (із 19:00) росіяни атакували 537 засобами повітряного нападу:

- 477 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллерово РФ, Чауда ТОТ Криму, понад 250 із них – шахеди;

- 4 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Тамбовської обл. РФ;

- 7 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької обл. РФ і ТОТ Криму;

- 41 крилатою ракетою Х-101/Іскандер-К із Саратовської, Курської, Брянської обл. РФ;

- 5 крилатими ракетами "Калібр" із акваторії Чорного моря;

- 3 зенітними керованими ракетами С-300 із Курської обл. РФ.

За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряною обороною знешкоджено 475 засобів повітряного нападу противника, 249 збито вогневими засобами, 226 локаційно втрачені:

- 211 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 225 локаційно втрачені/подавлені РЕБ;

- 1 балістичну ракету Іскандер-М/KN-23 збито – 14%;

- 33 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К збито, 1 лок. втр. – 83%;

- 4 крилаті ракети "Калібр" збито – 80%.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 6 локаціях, падіння збитих (уламки) у 8 локаціях.

За минулі сім днів було збито 692 із 1424 запущених по Україні БПЛА, ще 618 локаційно втрачені (разом – 92%).

09:50 Росія під час нічної комбінованої атаки на Україну завдала ракетного удару по Запоріжжю, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Пошкоджено виробниче приміщення одного з підприємств.

09:45 Вночі, відбиваючи масований повітряний напад противника, на літаку F-16 загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко, 1993 року народження. Пілот застосував увесь комплекс бортового озброєння, збив сім повітряних цілей. Під час відпрацювання останньої його літак зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту. Максим Устименко зробив усе можливе, відвів машину від населеного пункту, але катапультуватись не встиг...

09:40 Внаслідок нічної масштабної атаки на Черкащині постраждали троє людей, була пошкоджена інфраструктура, повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

09:35 Внаслідок нічної масштабної атаки на Івано-Франківщині є одна постраждала в Нараївці, пошкоджено вікна будівлі церкви Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ у Васючині та житловий будинок на Рогатинщині, повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук.

09:30 Внаслідок нічної масштабної атаки в Смілі шість постраждалих, повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

09:25 Вночі росіяни атакували Миколаїв балістикою та шахедами, під ударом був обʼєкт інфраструктури, повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Пошкоджено складські будівлі. Постраждалих немає.

09:20 Вночі росіяни атакували Львівщину бойовими безпілотниками та крилатими ракетами, обійшлося постраждалих, повідомляє голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Били по критичній інфраструктурі, обійшлося без жертв і постраждалих.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 170 боєзіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 65 авіаударів, скинувши 113 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5826 обстрілів, зокрема 96 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3004 дрони-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів, зокрема Вільхуватка, Підлиман Харківської області; Покровськ Донецької області; Березове Дніпропетровської області; Залізничне, Білогір’я, Оріхів, Кам’янське Запорізької області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, пункт управління БпЛА та сім артилерійських засобів противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 22 боєзіткнення. Ворог завдав 13 авіаційних ударів, скинув 30 керованих бомб, здійснив 373 обстріли, зокрема 16 — із реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку ворог 12 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах у районах Вовчанська, Глибокого, Строївки та у бік Кутьківки. На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах у районах Голубівки, Степової Новоселівки та Зеленого Гаю. На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Надія, Новоєгорівка, Рідкодуб, Зелена Долина, Ямполівка, Греківка, Торське та у бік Серебрянки і Григорівки. На Сіверському напрямку наші воїни зупинили 11 атак противника поблизу Григорівки, Верхньокам’янського та у бік Виїмки. На Краматорському напрямку окупанти чотири рази атакували у районі Часового Яру та у напрямку Білої Гори. На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак у районах Курдюмівки, Торецька, Леонідівки та у бік Яблунівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 56 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Попів Яр, Мирне, Миролюбівка, Малинівка, Коптєве, Промінь, Лисівка, Удачне, Котлярівка, Горіхове та Олексіївка. На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 20 атак у районах населених пунктів Ялта, Запоріжжя, Дніпроенергія, Веселе, Новосілка та Шевченко. На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили дві атаки ворожих військ поблизу Малинівки. На Оріхівському напрямку окупаційні війська один раз намагались штурмувати позиції Сил оборони поблизу населеного пункту Кам’янське. На Придніпровському напрямку загарбники наступальних дій не проводили. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1220 осіб. Також українські воїни знешкодили шість танків, сім бойових броньованих машин, 24 артилерійських системи, 147 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 93 одиниці автомобільної техніки окупантів.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• З 26 по 28 червня українські сили провели серію ударів по російській військовій інфраструктурі та об'єктах оборонно-промислової бази.

• Розгортання Росією експериментальної ракети-бомби «Гром-1» та ймовірні зусилля з нарощування виробництва безпілотників шахед є частиною постійних спроб адаптувати російські ударні комплекси проти України з метою подолання української протиповітряної оборони та завдання максимальної шкоди.