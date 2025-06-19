У Росії діяла мережа педофільських секс-послуг для VIP-персон.

Кримінального покарання зазнали лише сутенери, жоден з клієнтів притягнутий до відповідальності не був.

 

 

У Росії діяла мережу сутенерів, яка спеціалізувалася на продажу сексу з неповнолітніми дівчатами багатим і впливовим особам. Про це йдеться у журналістському розслідуванні, проведеному  виданнями «Важные истории» і «Вёрстка». Серед дівчат, залучених до проституції, як стверджується в розслідуванні, були й ті, що не досягли й 16 років, цей вік у Росії вважається «віком згоди».

 

Мережа з пошуку дівчат працювала під прикриттям реґіональних дитячих конкурсів краси, модельних агенцій, сайтів знайомств та тематичних груп у месенджерах. Через них підбривалися дівчата віком 15–16 років, вони мали бути красивими, пластична, а головне – незайманими. Дівчину знайомили з клієнтом, як правило, мільярдером, яких у Москві налічується достатня кількість.

 

У розслідуванні називається ім'я одного з імовірних замовників – мільярдера Олега Дерипаски. Стверджується, зокрема, що він платив за секс 15-річній школярці. Це, як йдеться в розслідуванні, сталося влітку 2019 року.

 

Розслідування базується, зокрема, на матеріалах кримінальної справи, порушеної в 2020 році. Стверджується, що на одному з допитів потерпіла зізналася, що її позбавив невинності «відомий мільярдер», і назвала прізвище Дерипаски. Про секс з ним за гроші розповіли ще дві дівчини, яким було 17 років, його прізвище під відеозаписом називають і ймовірні члени мережі сутенерів.

 

Сам Олег Дерипаска або його представники розслідування не коментували. Раніше ім'я цього бізнесмена, який входив до оточення Бориса Єльцина і зберіг вплив в епоху Володимира Путіна, фігурувало в розслідуванні Фонду боротьби з корупцією. Зокрема про секс з ним розповідала ескортниця Настя Рибка.

 

«Слідчі знали імена клієнтів, але всі чоловіки, які платили за секс з неповнолітніми, уникли відповідальності», – пише «Вёрстка». Вироки були винесені тільки сутенерам.

19.06.2025

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