1209-й день війни Росії в Україні. Хроніка

18:35 Китай став лідером у нарощуванні ядерного арсеналу, йдеться в звіті Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру. Зазначається, що майже всі дев'ять ядерних держав у 2024 році продовжили інтенсивні програми модернізації ядерної зброї.

18:00 Росія пропонувала обмінювати викрадених українських дітей на полонених солдатів російської армії, повідомив Зеленський.

"Ми не міняємо дітей. Це божевілля, яке, до речі, росіяни пропонували – ми їм даємо військових, а вони нам дітей. Просто це поза розумінням, поза міжнародним правом, це в їх дусі".

17:25 Зеленський заявив, що порушить питання купівлі американської зброї під час зустрічі з Трампом на саміті G7 у Канаді.

"Сьогодні ми говоримо про підтримку, надану в минулі роки. Ми не обговорюємо нову допомогу. На зустрічі з Трампом я обговорюватиму оборонний пакет, який Україна готова придбати. Я впевнений, що така можливість буде".

16:50 Черговий раунд російсько-американських консультацій, що мав стосуватися зниження напруження у двосторонніх відносинах, скасовано з ініціативи Вашингтона, повідомила речниця російського МЗС Марія Захарова.

16:15 Під час останніх репатріацій росіяни передали тіла російських військових, заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. За його словами, росіяни могли зробити це навмисно або так показують своє недбале ставлення до власних загиблих.

"У будь-якому разі ці тіла ми теж ідентифіковуємо. Росія ще й навмисно ускладнює нам процес ідентифікації. Тіла повертаються у вкрай понівеченому стані, частини тіл – в різних мішках. Є випадки, коли рештки однієї людини повертають навіть під час різних етапів репатріації".

15:40 Росія розбудовує свої ядерні бази поблизу Європи, зокрема в Калінінграді, пише SVT з посиланням на супутникові знімки.

15:05 Зеленський прибув до Австрії, пише Der Standard. Зазначається, що це перший візит українського президента до країни після початку повномасштабної війни РФ проти України.

14:30 Європейська комісія запропонує ЄС заборонити всі нові російські газові контракти, засновані на торговому праві, пише Financial Times з посиланням на джерела. Відповідний документ планують представити 17 червня. Як зазначається, компаніям буде заборонено підписувати будь-які нові контракти на російський газ, що набуде чинності негайно.

13:55 В Україну повернули ще 1245 тіл загиблих, повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Зазначається, що завершена репатріаційна частина Стамбульських домовленостей, в результаті якої Україна отримала 6057 тіл полеглих захисників та цивільних.

13:20 Зеленський пропонує Раді призначити генпрокурором Руслана Кравченка, повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук. Зазначається, що Кравченко наразі є керівником Державної податкової служби.

12:45 Трамп планує зустрітися із Зеленським для двосторонніх переговорів на полях саміту G7 в Канаді, пише Axios з посиланням на джерела.

12:10 Росія планує подальші удари по енергооб'єктах України, заявив Зеленський.

"Попри всі обіцянки Путіна Сполученим Штатам та іншим у світі, хто прагне миру, Росія продовжує завдавати ударів по цивільних енергетичних об’єктах України. Цей терор стає все більш підлим. Немає ознак, що хтось у Москві готується до завершення війни та розглядає дипломатію серйозно. Відповідні дані є у розвідок партнерів. Конкретно щодо російської загрози інфраструктурі нашої атомної генерації в Україні дані передані міністром енергетики України МАГАТЕ й пану Віткоффу. Міністр оборони України передав інформацію своєму колезі у США".

11:35 Велика Британія перекидає частину авіації на Близький Схід для захисту своїх військових баз через конфлікт між Ізраїлем та Іраном, заявив британський прем'єр-міністр Кір Стармер.

11:00 Споживання електроенергії знизилось, повідомили в "Укренерго". Станом на 09:30 воно було на 2,6% нижчим, ніж попереднього робочого дня – у п’ятницю. Причина таких змін – ясна погода майже на всій території України, крім частини східних областей. Це зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попередньої неділі.

10:40 Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху підтвердив, що внаслідок авіаудару Ізраїлю загинули начальник контррозвідувальної служби КВІР бригадний генерал Мохаммед Каземі та його заступник Хассан Мохагхег. Внаслідок удару також загинув офіцер розвідки КВІР Мохсен Багері. Каземі раніше очолював контррозвідувальну службу КВІР і тому відповідав за внутрішній моніторинг іранських збройних сил. Каземі замінив колишнього начальника розвідувальної служби КВІР Хоссейна Таеба у 2022 році, коли верховний лідер Алі Хаменеї звільнив Таеба через некомпетентність після того, як розвідувальна служба КВІР не змогла запобігти кільком ізраїльським вбивствам та таємним операціям в Ірані.

10:20 У зв’язку з активізацією противника у прикордонні Сумської області та важливістю інформування суспільства про хід відбиття широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України, Генеральний штаб Збройних Сил України з 16.06.2025 року у своїх щоденних зведеннях буде повідомляти про перебіг бойових дій на ще одному напрямку – Північно-Слобожанському. Окрім того, Харківський напрямок перейменовано на Південно-Слобожанський.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Порівняно з всією наявною у військах на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

320,1% танків (з них 0,6% за минулий тиждень),

131,5% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

948,0% артилерійських систем (з них 7,3% за минулий тиждень),

127,3% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

84,4% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

33,3% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,7% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 Вночі (із 21:00) росіяни атакували 138 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Шаталове рф.

Основний напрямок удару – Донеччина.

Станом на 08:00 протиповітряною обороною знешкоджено 125 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході, півдні та в центрі країни. 84 збито вогневими засобами ураження, 41 локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

За минулі сім днів було збито 534 із 904 запущених по Україні БПЛА, ще 218 локаційно втрачені (разом – 83%).

09:35 Іран уночі завдав нового удару по Ізраїлю, загинуло п'ятеро людей і близько 90 отримали поранення, всього з початку обміну ударами в Ізраїлі загинули 19 людей, серед них 5 громадян України, зазначає видання.

09:30 Внаслідок російської атаки в Запоріжжі виникла пожежа на промисловому підприємстві, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. В Магдалинівці внаслідок атаки російських БпЛА поранено людину.

09:25 Вночі у Черкаському районі уламки збитих повітряних цілей пошкодили житлові будинки, гараж та газову трубу, повідомив начальник ОВА Ігор Табурець.

09:20 Вночі внаслідок російської атаки на Київ постраждали дві людини, повідомив мер Києва Віталій Кличко. Російський ударний дрон впав посеред приватного сектору на Русанівських садах в Дніпровському районі, на місці падіння утворилася вирва. Внаслідок атаки пошкоджено торговельні павільйони в Дарницькому районі.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом протягом минулої доби відбулося 175 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 4 ракетних і 54 авіаційних ударів, застосувавши 11 ракет та скинувши 99 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5852 обстріли, з них 67 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3081 дрон-камікадзе. Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Петрушівка Сумської області; Красний Хутір, Грем’ячка Чернігівської області; Коптєве, Новопавлівка, Полтавка, Разіне, Сухий Яр, Новопіль, Толстой, Воскресенка, Мирне Донецької області; Новодарівка, Залізничне Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 22 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських загарбників. На Харківському напрямку противник сім разів проводив наступальні дії поблизу населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Кам’янка та в бік Довгенького. На Куп’янському напрямку відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Голубівки, Загризового, Степової Новоселівки, у бік Петропавлівки та Нової Кругляківки. На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів, намагаючись просунутися поблизу Копанок, Новоєгорівки, Липового та в напрямках Шандриголового, Ольгівки, Карпівки, Торського й Григорівки. На Сіверському напрямку наші захисники відбили чотири штурми окупаційних військ поблизу Серебрянки та Григорівки. На Краматорському напрямку зафіксовано десять боєзіткнень поблизу Часового Яру, Білої Гори, Новомаркового та Курдюмівки. На Торецькому напрямку ворог здійснив 15 атак поблизу Торецька, в бік Русиного Яру, Новоспаського, Олександро-Калинового та Яблунівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 46 штурмів агресора у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новосергіївка, Удачне, Олексіївка та в напрямках Миколаївки, Новопавлівки, Новомиколаївки та Покровська. На Новопавлівському напрямку наші захисники зупинили 32 спроби ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Костянтинопіль, Новосілка, Вільне Поле, Новий Комар та в бік Запоріжжя, Новоукраїнки, Мирного, Шевченка, Одрадного, Багатиря. На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили три ворожі штурмові дії в районі Новоандріївки. Минулої доби на Гуляйпільському та Придніпровському напрямках наступальних дій противник не проводив. На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України вчора відбили 24 атаки російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 12 авіаційних ударів із застосуванням 25 керованих авіабомб, а також здійснив 233 артилерійські обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема дев’ять — із реактивних систем залпового вогню. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці й активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1200 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, сім бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 95 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, дев’ять ракет, 79 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки.

08:05 Станом на 06:00 в Чорному морі російські кораблі на бойовому чергуванні відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Владімір Путін продовжує зображати Росію як ефективного і необхідного міжнародного партнера для Сполучених Штатів на тлі триваючих напружених відносин між Іраном та Ізраїлем.

• В ніч з 14 на 15 червня Росія провела масштабний удар безпілотними літаками та ракетами по Україні, націлившись переважно на Полтавську область.

• 15 червня Росія репатріювала тіла понад 1000 українських громадян відповідно до результатів двосторонніх переговорів між Україною та Росією, що відбулися 2 червня в Стамбулі.