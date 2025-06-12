У Львівській громаді створюють природний заказник "Північні Торфовища".

Львівська міська рада погодила створення найбільшого природного об'єкта у межах громади — ландшафтного заказника місцевого значення "Північні Торфовища". Його площа становить близько 525,5 га, і він охоплює території за межами сіл Дубляни, Гряда, Ситихів та Малі Підліски.

Ухвалене на сесії міськради рішення передбачає наступний крок — клопотання Львівської міської ради до обласної ради про оголошення цієї території об’єктом природно-заповідного фонду.

За словами експертів, створення заказника має історичне значення для збереження природи Львівської громади.

"Йдеться про одну з найцінніших екосистем поблизу Львова, яка нині потерпає від урбанізаційного тиску", — зазначив виконавчий директор Асоціації "Львівська агломерація" Роман Кізима.

Йдеться про унікальну природну територію Грядового Побужжя в долині річки Яричівка, що є частиною Пасмового Побужжя та геосистеми Малого Полісся, сформованої ще талими водами Окського льодовика.

Заказник "Північні Торфовища" стане найбільшим об'єктом природно-заповідного фонду Львівської громади й дозволить зберегти біорізноманіття та природні ландшафти, важливі для екологічного балансу регіону.