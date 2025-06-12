Держсекретар США Марко Рубіо привітав росіян із Днем Росії.

Це сталося вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо у четвер, 12 червня, «від імені американського народу» привітав росіян із Днем Росії. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на публікацію на сайті Державного департаменту США.

«Сполучені Штати зберігають прихильність до підтримки російського народу в його прагненні до світлого майбутнього. Ми також користуємося цією нагодою, щоб підтвердити прагнення Сполучених Штатів до конструктивної взаємодії з Російською Федерацією для досягнення міцного миру між Росією та Україною. Ми сподіваємося, що мир стане основою для взаємовигідніших відносин між нашими країнами», – йдеться у зверненні Рубіо.

Попереднього разу керівник Держдепартаменту США вітав росіян з Днем Росії 2022 року. Тоді цю посаду обіймав Ентоні Блінкен. У його привітанні містилася критика чинної російської влади, чого немає у вітальному тексті Рубіо. Блінкен писав, що росіяни, «як і люди в усьому світі, заслуговують на те, щоб жити без репресій і мати можливість користуватися своїми правами людини та основними свободами, не побоюючись наслідків». «Занадто багато громадян Росії сидять за ґратами за “злочин”, пов'язаний з тим, що вони говорять правду владі про дії свого уряду. Ці внутрішні репресії відбуваються в той час, коли Кремль веде неспровоковану та невиправдану війну проти сусідньої суверенної держави», — йшлося у вітанні Блінкена.

День Росії – державне свято в РФ. 12 червня 1990 року I з'їзд народних депутатів Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки (тоді ще в складі СРСР) ухвалив Декларацію про державний суверенітет РРФСР. У документі було проголошено пріоритет конституції та законів Російської Республіки над законодавчими актами Радянського Союзу, затверджено рівні права для всіх громадян, політичних партій і громадських організацій, принцип поділу законодавчої, виконавчої та судової влади й необхідність істотного розширення прав реґіонів. Декларацію підписав тодішній голова Верховної ради РРФСР Борис Єльцин. Вже обіймаючи посаду президента РФ, Єльцин другого червня 1994 підписав указ про оголошення дати 12 червня державним святом.