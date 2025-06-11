У Лос-Анджелесі запровадили комендантську годину.

Цей вимушений захід спричинений погромами та грабунками крамниць у центрі міста.

 

                         Карен Басс

 

У центральній частині Лос-Анджелеса (штат Каліфорнія) запроваджено комендантську годину у зв'язку з триваючими там акціями протесту, погромами і грабунками крамниць. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на слова мера міста Карен Басс (Karen Bass).

 

Обмеження на пересування вулицями діятиме на території в одну квадратну милю (2,5 квадратного кілометра) з 20:00 10 червня до 06:00 11 червня. Винятки будуть зроблені для місцевих мешканців, журналістів та екстрених служб. «Якщо ви не живете або не працюєте в центрі Лос-Анджелеса, уникайте цього району. Правоохоронні органи заарештовуватимуть тих, хто порушує комендантську годину, і ви будете притягнуті до відповідальності», – додала пані мер. За її словами, йдеться про район, обмежений 5-ою автострадою, 110-ою автострадою, 10-ою автострадою, а також місцем злиття 5-ої та 110-ої автострад.

 

За словами начальника поліції Лос-Анджелеса Джима Макдоннелла (Jim McDonnell), від комендантської години також звільняються безхатьки.

 

«Завтра я проконсультуюся з обраними лідерами та представниками правоохоронних органів щодо пролонґації комендантської години, але ми, безумовно, очікуємо, що вона триватиме кілька днів», – зазначила пані Басс.

 

Тим часом Джим Макдоннелл заявив, що дедалі більше протестувальників опиняються під арештом. Так, за його даними, дев’ятого червня було заарештовано 114 людей. 10 червня кількість арештів зросла до 197.

 

Нагадаємо, що в Лос-Анджелесі вже кілька днів поспіль тривають протести проти міґраційної політики Дональда Трампа. Перша хвиля заворушень почалася в п'ятницю ввечері, шостого червня, після дій аґентів Митно-імміграційної служби, які затримали щонайменше 44 особи за порушення імміґраційних правил. У ході заворушень відбулися сутички між демонстрантами та федеральними аґентами.

 

Федеральна влада для придушення заворушень відрядила до Лос-Анджелеса чотири тисячі нацгвардійців та 700 морських піхотинців. Військовики повинні допомагати поліції наводити порядок у місті.

 

11.06.2025

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