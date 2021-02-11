У Франківську відкривають почесне консульство Хорватії.

 

В Івано-Франківську у четвер, 18 лютого, Почесний консул Республіки Хорватія в Західному регіоні Віталій Запухляк відкриє почесне консульство Хорватії в Україні.

 

 

Почесне консульство Хорватії функціонуватиме у Франківську на вул. Мазепи, 130. Консульський округ в Західному регіоні охоплює Івано-Франківську, Рівненську, Волинську, Львівську, Тернопільську, Закарпатську та Чернівецьку області. Інше почесне консульство Хорватії зараз працює у Святогірську – перебралося туди з окупованого Донецька.

 

Зазначимо, що почесний консул відрізняється від класичного консула – це окрема форма представництва, коли громадянин країни, в якій консульство відкривається, починає представляти інтереси іншої країни. Почесний консул Республіки Хорватія в Західному регіоні Віталій Запухляк – генеральний директор ТзДВ «Івано-Франківське обласне підприємство автобусних станцій».

 

Нагадаємо, що 25 травня 2018 року на зустрічі Віталія Запухляка з міським головою Львова обговорювали перспективи відкриття почесного консульства Хорватії у Львові.

 

 

До слова, у грудні 2020 року у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника з ініціативи почесного посла Хорватії для студентів-міжнародників започаткували конкурс проєктів «Україна-Хорватія: 10 кроків назустріч».

 

Фото https://suspilne.media


«Першим пунктом є допомога та сприяння Хорватії в євроінтеграції України. Також прискорення промислового безвізу для українських товарів і наближення наших сфер життя до норм Європейського Союзу. Наступним пунктом є готовність Хорватії поділитися досвідом реформ і масштабних змін», – розповіла про своє бачення півфіналістка конкурсу Мар’яна Костишин.


За найкращу ідею студент-учасник отримає щомісячну стипендію у розмірі 1 тисяча гривень. Також стипендіат та четверо переможців проєкту будуть запрошені на офіційну зустріч з послом Хорватії в Україні.
 

Нагадаємо, відповідно до коронавірусних обмежень, громадяни України наразі не мають права на в’їзд в Хорватію з туристичною метою.

 

11.02.2021

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