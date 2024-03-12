Почесне консульство Словаччини офіційно запрацювало у Львові.

 

У Львові офіційно запрацювало Почесне консульство Словацької Республіки. Урочисте відкриття відбулось у понеділок, 11 березня, за присутності надзвичайного і повноважного посла Словацької Республіки в Україні Марека Шафіна, генерального консула Словацької Республіки в Ужгороді Павола Паніса та почесних консулів іноземних держав у Львові. 

 

 

Почесним консулом Словацької Республіки у Львові став Юрій Переста – заслужений лікар України, засновник благодійного фонду «Хірургічна стоматологія», почесний професор Вищого приватного навчального закладу «Львівський медичний університет». 

 

«У своїй роботі звертатиму увагу на розширення зв'язків між нашими країнами у галузі вищої освіти, культури. Та найважливіше – сьогодні хочу анонсувати надання гранту на суму 10 тисяч євро для закупівлі необхідного медичного обладнання для військового госпіталю», – зауважив Юрій Переста.

 

Головний офіс розташований за адресою: м. Львів, вул. Героїв УПА, 73 Ж. Громадяни можуть звертатися із заявами з понеділка по середу з 09:00 по 12:00. Телефон для довідок: 0678907444. 

 

«Відкриття почесного консульства у країні, яка перебуває у стані війни, – це ознака того, що Україна в цій боротьбі не сама. Наша країна проходить випробування на міцність. І в цьому нас підтримує словацький народ, за що їм щира вдячність. Хочу побажати почесному консулу сил та натхнення до праці, адже ваша робота неабияк важлива у налагодженні двосторонніх взаємовідносин між українцями та словаками», – зазначив під час урочистостей перший заступник начальника Львівської обласної військової адміністрації Андрій Годик. 

 

12.03.2024

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