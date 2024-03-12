Почесне консульство Словаччини офіційно запрацювало у Львові.

У Львові офіційно запрацювало Почесне консульство Словацької Республіки. Урочисте відкриття відбулось у понеділок, 11 березня, за присутності надзвичайного і повноважного посла Словацької Республіки в Україні Марека Шафіна, генерального консула Словацької Республіки в Ужгороді Павола Паніса та почесних консулів іноземних держав у Львові.

Почесним консулом Словацької Республіки у Львові став Юрій Переста – заслужений лікар України, засновник благодійного фонду «Хірургічна стоматологія», почесний професор Вищого приватного навчального закладу «Львівський медичний університет».

«У своїй роботі звертатиму увагу на розширення зв'язків між нашими країнами у галузі вищої освіти, культури. Та найважливіше – сьогодні хочу анонсувати надання гранту на суму 10 тисяч євро для закупівлі необхідного медичного обладнання для військового госпіталю», – зауважив Юрій Переста.

Головний офіс розташований за адресою: м. Львів, вул. Героїв УПА, 73 Ж. Громадяни можуть звертатися із заявами з понеділка по середу з 09:00 по 12:00. Телефон для довідок: 0678907444.