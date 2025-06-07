Білий дім закликав Сенат пом'якшити законопроєкт про «нищівні санкції» проти Росії.

В адміністрації Трампа побоюються, що ухвалення документа в нинішньому вигляді завадить відносинам Вашінґтона з Москвою.

Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа намагається змусити сенатора-республіканця Ліндсі Ґрема пом'якшити його законопроєкт щодо санкцій проти Росії. Про це пише газета The Wall Street Journal. Сенатор пропонує запровадити обмеження, якщо Москва відмовиться від мирних перемовин.

За даними газети, за останні тижні представники Білого дому кілька разів непублічно зв'язувалися з офісом Ґрема та закликали його пом'якшити законопроєкт. Чиновники з адміністрації Трампа запропонували додати до документа винятки, які б дозволили президентові обирати, щодо кого вводитимуться обмеження.

Зокрема Ґрему запропонували замінити слово shall («повинен») на may («може») у всьому тексті законопроєкта. Таким чином, пояснює видання, Білий дім хоче усунути обов'язковий характер розпоряджень документа.

«Скасування обов'язкового характеру санкцій зробить законопроєкт Ґрема беззубим», – зазначає видання. Прагнення Білого дому пом'якшити документ журналісти пов'язують з побоюваннями президента США, що ухвалення документа в нинішньому вигляді може підірвати зусилля Трампа, спрямовані на відновлення відносин Вашінґтона з Москвою, і перешкодити завершенню війни Росії проти України.

Законопроєкт Ліндсі Ґрема вже підтримали понад 80 сенаторів як з Республіканської, так і з Демократичної партій. Він передбачає запровадження мит у розмірі 500% на імпорт з країн, що купують російську нафту, газ або уран. Крім того, в документі прописана заборона фінансовим установам США інвестувати в організації, пов'язані з урядом Росії. Самі автори проєкту назвали ці санкції «нищівними».