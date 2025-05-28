Путін вимагає від Заходу письмових запевнень, що НАТО не розширюватиметься на схід.

Це одна з умов Кремля для укладання угоди про перемир’я.

Російський диктатор Путін хоче отримати від провідних країн Заходу «письмові запевнення» в тому, що НАТО не розширюватиметься на схід. Такою є одна з основних передумов, виставлених Кремлем для завершення російсько-української війни. Про це повідомляє інформаційна аґенція Reuters з покликом на джерела, знайомі з позицією Кремля. Така вимога Росії означала б офіційну відмову Північноатлантичного альянсу від вступу до нього України, Грузії, Молдови та інших країн, які раніше входили до СРСР.

За словами співрозмовників аґенції, російська сторона в обмін на мирну угоду виставляє ще низку вимог. Зокрема, щоб Україна «була нейтральною», щоб були скасовані деякі західні санкції, на Заході має бути «вирішено» питання про заморожені російські активи, в Україні має бути забезпечено захист російськомовних.

«Путін готовий укласти мир, але не за будь-яку ціну», – заявило одне з джерел Reuters. За його словами, якщо Путін зрозуміє, що не може досягти мирної угоди на своїх умовах, він прагнутиме довести українцям та європейцям воєнними перемогами, що «мир завтра буде ще болючішим».

«У Кремлі вважають, що Росія може воювати роками, незважаючи на санкції та наслідки для російської економіки. І якщо Путін побачить тактичну можливість на полі бою, він просуватиметься далі вглиб України», – додав співрозмовник аґенції.

За словами іншого джерела, Путін зараз менш схильний до компромісів щодо території та дотримується своєї публічної позиції про те, що Росія має контролювати всі чотири анексовані українські області.