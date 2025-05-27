Білий дім може запровадити санкції проти Росії вже цього тижня.

Трамп дедалі більше розчаровується повільними темпами мирних перемовин і тим, що Путін продовжує бойові дії.

 

 

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розглядає варіант запровадження нових санкцій проти Росії вже цього тижня, тобто до першого червня. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на джерела в Білому долі.

 

Інформацію про намір американської адміністрації запровадити санкції підтвердила й газета The Wall Street Journal. За словами співрозмовників видання, Трамп дедалі більше розчаровується повільними темпами мирних перемовин і тим, що диктатор Росії Путін продовжує бойові дії.

 

Одне з джерел WSJ зазначило, що санкції, найімовірніше, не включатимуть обмежень, спрямованих проти банківської сфери, але обговорюються «інші варіанти, як чинити тиск» на Путіна, щоб змусити його піти на поступки в переговорах, зокрема погодитися на 30-денне припинення вогню. Які саме санкції обговорюються, WSJ не уточнює.

 

Водночас співрозмовники видання кажуть, що Трамп втомився від мирних перемовин і роздумує над тим, щоб вийти з них, якщо останні дії не спрацюють.

 

Нагадаємо, що напередодні Дональд Трамп, коментуючи масований російський удар по Україні 25 травня, заявив, що незадоволений діями Владіміра Путіна, який «вбиває багато людей». У розмові з журналістами він зазначив, що розглядає можливість посилити санкції проти Росії. Згодом у соцмережі Truth Social американський президент ще різкіше висловився про російського диктатора і навіть визнав Путіна божевільним. «У мене завжди були дуже хороші стосунки з Владіміром Путіним, але з ним щось сталося. Він абсолютно збожеволів!» – написав голова Білого дому.

 

У Кремлі заяви президента США пов'язали з «емоційним перевантаженням» через початок «переговорного процесу, для якого американська сторона доклала дуже великих зусиль».

 

27.05.2025

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