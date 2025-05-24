Пентаґон планує знизити рівень політвідділу у справах Росії, України та Євразії.

Цей відділ відіграв важливу роль у реагуванні американських військовиків на війну в Україні.

 

 

Міністерство оборони Сполучених Штатів має намір понизити рівень політичного відділу Пентаґону в справах Росії, України та Євразії. Про це повідомило видання Defense News, покликаючись на трьох колишніх американських військових представників і двох європейських чиновників. Цей відділ відіграв важливу роль у реагуванні американських військовиків на війну в Україні.

 

За словами джерел, у рамках масштабнішої перестановки політичного апарату Пентаґону відділ, відповідальний за справи Росії, України та Євразії, буде переведений до окремого управління, яке займатиметься питаннями Європи та НАТО. Видання зазначає, що ця реформа не зупинить роботу відділу й не обов'язково спричинить звільнення співробітників. Проте вона знизить рівень відділу, який до зміни влади у Вашінґтоні був одним із найважливіших у Пентаґоні.

 

За твердженням видання, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року колись відносно малозначний відділ допоміг сформувати політику США щодо цього конфлікту та керувати військовою допомогою, яку спрямовували до України.

 

Відділ раніше очолювала Лора Купер (Laura Cooper) – заступниця помічника міністра оборони США у справах міжнародної безпеки. Саме вона займалася скликанням «групи Рамштайн», до якої входило понад пів сотні країн. Група зустрічалася 27 разів, щоб залучити та скоординувати допомогу Києву в протистоянні російській аґресії. Допомога, надана Україні, оцінюється у понад 130 мільярдів доларів, приблизно половина з цих коштів надійшла від Сполучених Штатів.

 

У грудні минулого року Лора Купер подала до демісії. Зараз цю посаду тимчасово займає цивільний службовець Деніел Ціммерман, який ще очікує свого затвердження Конґресом.

 

24.05.2025

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