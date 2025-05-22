1184-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

317,2% танків (з них 0,4% за минулий тиждень),

130,2% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

913,8% артилерійських систем (з них 6,9% за минулий тиждень),

124,6% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

83,0% засобів ППО (з них 0% за минулий тиждень),

29,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

37,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 Під час нічної атаки дронів на Київ уламки одного з безпілотників впали на території школи Дарницького району, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Обійшлося без постраждалих і пожежі.

09:35 Внаслідок ракетного удару, який ЗС РФ завдали по Харкову, пошкоджено вісім приватних будинків, у двох людей гостра реакція на стрес, повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

09:30 Під час телефонної розмови в понеділок Дональд Трамп заявив європейським лідерам, що Путін не готовий закінчувати війну проти України, оскільки вважає, що перемагає, пише The Wall Street Journal. Однак, це не спонукало його зробити те, що, на думку європейців та президента України, він повинен зробити: подвоїти боротьбу проти Росії. Європейці все жне вірять, що адміністрація Трампа зупинить експорт американської зброї, доки за неї платитиме Європа чи Україна.

09:25 Двопартійний законопроект про санкції проти Росії тепер має 81 співавтора в Сенаті, повідомив конгресмен Ліндсі Грем, заявивши, що більшість Сенату вважає, що Путін уникає справжніх переговорів.

09:20 Вчора ввечері у Вашингтоні біля Європейського музею застрелено двох співробітників посольства Ізраїлю. Підозрюваний наразі перебуває під вартою. Під час затримання він кричав "вільна, вільна Палестина". Перед нападом його бачили, як він ходив туди й назад біля музею, потім він підійшов до групи з чотирьох осіб, дістав пістолет і вистрілив із нього.

09:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 144 бойових зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 90 авіаційних ударів, скинув 144 керованих авіаційних бомб, залучив 2492 дрони-камікадзе. Також ворог здійснив 5291артилерійський обстріл, зокрема 114 – із реактивних систем залпового вогню. Противник завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Новопіль – Донецької області; Новодарівка, Високе, Гуляйполе, Новоандріївка – Запорізької області. За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три пункти управління, один засіб протиповітряної оборони, п’ять засобів ракетних військ і артилерії та ще два інших важливих об’єкти російських загарбників. На Харківському напрямку ворог шість разів марно намагався просунутися в районах Вовчанська, Кам’янки та у бік Малої Шапківки. На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Кіндрашівки, Загризового та Нової Кругляківки. На Лиманському напрямку сталося 17 боєзіткнень. Ворог намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Рідкодуб, Греківка, Зелена Долина у напрямку Новосергіївки, Ольгівки, Нового Миру та у Серебрянському лісі. На Сіверському напрямку наші війська відбили дві атаки противника в районі Білогорівки. На Краматорському напрямку ворог здійснив три атаки у районі Часового Яру та у бік Предтечиного. Минулої доби на Торецькому напрямку ворог 16 разів атакував українські підрозділи в районах Диліївки, Дружби та Торецька. На Покровському напрямку протягом минулої доби наші захисники зупинили 54 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Яблунівка, Зоря, Шевченко Перше, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Даченське, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Троїцьке, Промінь, Котлярівка, Андріївка та у напрямках Попового Яру і Новомиколаївки. На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 19 атак загарбників у районах населених пунктів Багатир, Одрадне, Шевченко, Веселе, Рівнопіль, Новопіль, Зелене Поле, Вільне Поле. Тричі окупанти намагалися просунутися до позицій українських підрозділів у районі Високого на Гуляйпільському напрямку. На Оріхівському напрямку українські захисники відбили чотири атаки в районах Щербаків, Степового та в бік Павлівки. На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи один раз намагалися просунутися уперед – успіху не мали. На Курському напрямку минулої доби українські воїни відбили п’ять атак загарбників. Також ворог завдав 17 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 34 керовані авіаційні бомби, та здійснив 191 обстріл, дев’ять із яких – із реактивних систем залпового вогню. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 870 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, п’ять бойових броньованих машин, 32 артилерійські системи, 105 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 99 одиниць автомобільної техніки окупантів.

08:05 Станом на 06:00 в Чорному морі російські кораблі на бойовому чергуванні відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін, найімовірніше, 20 травня організував зустріч з посадовцями Курської області, щоб поставити умови, які б виправдали відновлення російських планів захоплення Сум та незаконної анексії Сумської області.

• Малоймовірно, що російським військам вдасться захопити Суми у найближчій та середньостроковій перспективі, враховуючи продемонстровану Росією нездатність швидко захопити навіть набагато менші населені пункти в Україні протягом останніх трьох років.

• Росія продовжує просувати неправдивий наратив, звинувачуючи українські сили в «неонацизмі», що є частиною подвійних зусиль Кремля, спрямованих на виправдання продовження російських наступальних операцій в Україні, незважаючи на триваючі мирні переговори, а також на підготовку російського населення до неприйняття Росією будь-якої майбутньої мирної угоди.

• Росія продовжує відкидати американські пропозиції щодо встановлення режиму припинення вогню в Україні до початку переговорів про припинення війни.

• Російські офіційні особи створюють умови для того, щоб Захід відмовився від участі в мирних переговорах щодо припинення війни Росії в Україні, а також для того, щоб Росія заперечувала незалежність і суверенітет інших колишніх радянських держав.

• Російські спецслужби продовжують проводити гібридні операції проти Сполучених Штатів та їхніх союзників у рамках підготовки до більш масштабної майбутньої війни з НАТО.

• Нещодавнє створення першого офіційного мотоциклетного підрозділу в українській армії демонструє швидкий цикл технічної адаптації, який став типовим для України і який стане ключовою характеристикою майбутніх воєн.