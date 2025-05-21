Трамп анонсував створення  нової системи ПРО «Золотий купол».

Вона мала б увійти в дію впродовж трьох років. Загальна вартість системи – $175 млрд.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про плани створити над країною нову систему протиракетної оборони (ПРО) «Золотий купол» (Golden Dome). Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Загальна вартість системи – 175 млрд. доларів. Трамп пообіцяв «закінчити роботу, яку президент Рональд Рейґан розпочав 40 років тому».

Виступаючи на пресбрифінгу у Білому домі у вівторок, 20 травня, Трамп назвав нову систему «ракетним щитом для захисту від ракетних ударів з-за кордону». «Ми визначилися з архітектурою нашої системи. “Золотий купол” захистить нашу батьківщину», – сказав він.

Трамп згадав про ізраїльську систему ПРО зі схожою назвою «Залізний купол» , підкресливши при цьому, що американський «Золотий купол» буде «набагато досконалішим». За його словами, нова система зможе збивати гіперзвукові, балістичні та крилаті ракети. Вона буде розгорнута на землі, у морі та в космосі. «Частину радарів та перехоплювачів розмістять у космосі», – уточнив глава Білого дому. Трамп повідомив, що генерал Космічних сил США Майкл Ґетлайн (Michael Guetlein) стане головним керівником програми, яку багато хто вважає ключовою у військовому плануванні чинної адміністрації.

Дональд Трамп зазначив, що система має почати до кінця його президентського терміну, тобто «приблизно через три роки». За його твердженням, влада Канади хоче долучитися до системи ПРО, про це ще маю бути проведені перемовини.

Міністр оборони США Піт Геґсет на тому ж брифінгу уточнив, що нова система буде призначена для перехоплення різних видів ракет і безпілотників незалежно від того, йдеться про звичайну чи ядерну зброю.